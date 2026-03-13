F1 cancelará GP de Bahrein y Arabia Saudí por conflicto en Oriente Medio

La Fórmula 1 cancelará los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí debido a los conflictos en Oriente Medio.

De acuerdo a reportes de Reuters y ESPN, los premios serían cancelados y se espera que llegue un anuncio este lunes teniendo como fecha tope el 20 de marzo.

La cadena de televisión Sky Sports, que posee los derechos de retransmisión en Gran Bretaña, donde tienen su sede la mayoría de los 11 equipos, declaró que entendía que las carreras se cancelaran el domingo por la noche.

Los ataques de Israel y Estados Unidos se han mantenido sobre Irán, mientras que dones iraníes han atacado algunas capitales del este, incluyendo a la capital de Bahrein (Manama), donde se quedarían la mayoría de los equipos.

Formula 1's Grands Prix in Bahrain and Saudi Arabia in April are set to be called off this weekend due to the conflict in the Middle East, reducing the 2026 season to 22 races 🚨 pic.twitter.com/XCY0wvI5Ad — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 13, 2026

Según los reportes, ninguno de los premios sería reacomodado en el calendario, sino que quedarían suspendidos.

Bahrein estaba previsto a disputarse el 12 de abril, mientras que el GP de Arabia Saudí se correría el 19 de abril.

Moto GP y WEC también deberán mover sus carreras de Oriente Medio

Está previsto que MotoGP corra en Qatar el 12 de abril, pero es probable que esa ronda también se cancele.

El Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) también aplazó la que habría sido su prueba inaugural de la temporada en Qatar, del 26 al 28 de marzo, y la primera carrera está programada ahora para el 19 de abril en el circuito italiano de Imola.

«Creo que seguimos las directrices de la FIA y la Fórmula 1, como siempre. Siempre nos han guiado por el buen camino», declaró Jonathan Wheatley, director del equipo Audi, a los periodistas tras los entrenamientos en el circuito de Shanghái.

«Nadie va a ceder en nada que pueda poner a los equipos en una situación incómoda».

Este fin de semana se corre el GP de China y queda por ver si abril estará libre para los respectivos equipos.

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