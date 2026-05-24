Hijo de J Balvin dice que su papá luce más “bruto” con sus pulseras

Una de las tendencias de la actualidad es la popularidad de los hijos de los artistas gracias a las redes sociales, y uno que ya se ha sabido ir ganando el cariño de los internautas es Río, el hijo del reguetonero J Balvin, con sus ocurrencias.

Durante un video compartido por Valentina Ferrer, mamá de Río y esposa de Balvin, se puede escuchar al pequeño teniendo una conversación con su mamá y, ante una solicitud, se confunde de palabra, para convertir lo que sería un halago en un “insulto” hacia su padre.

Río confunde la palabra brutal con bruto

En las imágenes compartidas por la artista argentina, el pequeño Río le dice que quiere usar pulseras para verse “cool, brutal, rapero“, tomando como ejemplo a su padre.

Eso llevó a que su madre le consultara si su papá usaba pulseras, a lo que el pequeño contestó: “Sí, para verse más bruto. ¿Qué tal?” y Valentina inmediatamente le responde, “¿Bruto o brutal?”, para recibir la respuesta: “Bruto, más brutal“.

Este momento desencadenó muchas risas entre los seguidores de la modelo argentina por la inocente confusión de Río, quien aclaró que no quiere ser cantante, pero evidentemente le gusta cómo luce su padre.

Una familia complaciente con su público

Más allá de lo que puede suceder a nivel profesional, J Balvin y Valentina también se han dedicado a compartir muchos momentos familiares con sus seguidores, dándoles una muestra de cariño, la mayoría relacionado con contenido de humor.

En una entrevista reciente, Valentina expresó que se disfruta mucho las canciones y aprovecha para “hacer ejercicio” con ellas, debido a que las baila con mucha emoción cada una de ellas. Una familia que ha dejado saber su unión entre esposos e hijo con mucho sentido y muchas risas también de acuerdo a lo que generalmente comparten.

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