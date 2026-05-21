Más de 100 armas fueron sacadas de circulación en Queens, Nueva York

Durante un evento comunitario de recompra se recolectaron 108 armas de fuego en la Iglesia Bautista del Sur (Southern Baptist Church) en East Elmhurst, Queens (NYC).

Las armas fueron intercambiadas por tarjetas bancarias precargadas con dinero. El evento fue completamente anónimo; no se requirió identificación alguna ni se hicieron preguntas. La recolección fue copatrocinada por la Policía de Nueva York y la Fiscalía General del estado Nueva York.

Esta recompra constituyó el 13er evento de este tipo realizado bajo la administración de la Fiscal de Distrito, Melinda Katz, y marcó una de las mayores recolecciones de armas registradas hasta la fecha. Desde el año 2020 se ha recuperado un total de 849 armas de fuego.

“Las iniciativas de recompra de armas siguen siendo una estrategia importante en nuestros esfuerzos por reducir la violencia armada y fortalecer la seguridad pública en todas nuestras comunidades. Este sábado (16 de mayo), trabajando en colaboración con NYPD, la Fiscal General del Estado, Letitia James, y el Pastor Michael V. Johnson, recolectamos 108 armas de fuego entregadas voluntariamente, incluidas seis armas automáticas. Cada arma retirada de nuestras calles representa un paso hacia vecindarios más seguros y menos oportunidades para la violencia. Agradezco a nuestros socios y a los residentes que participaron en otro programa exitoso”, declaró la fiscal Katz en un comunicado.

Las armas retiradas de las calles fueron:

-53 pistolas

-31 revólveres

-6 armas de asalto

-6 rifles

-4 pistolas tipo derringer

-3 escopetas

-1 arma indetectable (ghost gun)

-4 otras (armas de imitación, armas de aire comprimido, etc.)

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La tarde del lunes un hombre de 73 años fue hallado sin vida con orificios de bala en el cuello y la espalda junto a un lago, dentro del parque Kissena. La semana pasada Bryant Figueroa fue arrestado como sospechoso de un doble tiroteo ocurrido en Queens (NYC) en diciembre que cobró la vida de Oliver Nava, padre de dos niños.

El 10 de abril un hombre de 49 años fue ejecutado a tiros a media tarde a las afueras de otro parque en ese mismo condado. Días después un quinceañero murió baleado en medio de una presunta trifulca pandillera en un parque en Queens (NYC). Dos personas han sido arrestadas por ese caso.

El 27 de abril otro quinceañero fue baleado por 2da vez en lo que del año, en esa ocasión dentro de un vagón del Metro de Nueva York en Queens. Aunque ha sobrevivido en ambos casos, al momento sigue hospitalizado con soporte vital.