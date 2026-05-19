Hallan anciano sin vida baleado en parque en Queens, Nueva York a plena luz del día

Albert Itzkowitz, hombre de 73 años, fue hallado sin vida y con señales de haber sido baleado junto a un lago, dentro del parque Kissena en Queens (NYC).

No quedó claro de inmediato si Itzkowitz fue víctima de un delito o suicidio, señaló un portavoz del NYPD. Tenía orificios de bala en el cuello y la espalda, cuando fue encontrado poco antes de las 5 p.m. del lunes, cerca del lago Kissena, indicó Daily News.

No se halló ningún arma en el lugar de los hechos, agregaron los agentes. Itzkowitz residía a más de dos millas de distancia, en Kew Gardens Hills. La policía está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar con exactitud la causa y momento del deceso.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La semana pasada se descubrieron unos restos humanos a sólo unos pasos de Tudor Park en Queens, informó NYPD. El 16 de abril un quinceañero murió baleado en medio de una presunta trifulca pandillera en un parque en Queens (NYC). Días antes, el 10 de abril un hombre de 49 años fue ejecutado a tiros a media tarde a las afueras de otro parque en ese mismo condado.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.