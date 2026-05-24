Intento de atrapada del ex Mets Jeff McNeil termina con un fanático de la tercera edad ensangrentado en las gradas [VIDEO]

Un intento de atrapada casi acrobática de Jeff McNeil terminó con un fanático de la tercera edad con el rostro ensangrentado en las gradas de Petco Park, luego de que el jugador de los Oakland Athletics cayera sobre la barda en busca de una pelota de ‘foul’

La acción ocurrió en la baja de la segunda entrada del juego entre San Diego Padres y Oakland, cuando Gavin Sheets conectó un elevado hacia el jardín derecho corto. McNeil, conocido por su agresividad defensiva y dos veces All‑Star, corrió sin mucho espacio para intentar la atrapada.

El veterano de 34 años no logró quedarse con la pelota y, en el impulso, terminó volcando su cuerpo sobre la baranda. En la caída, levantó el pie y golpeó accidentalmente con los tacos el rostro de un aficionado de los Padres, un hombre mayor que estaba en primera fila.

Jeff McNeil accidentally cleated a fan in the face trying to make this play 😬 pic.twitter.com/ZzQAVKHnwz — Athletics on NBCS (@NBCSAthletics) May 24, 2026

El fanático, sorprendido por el impacto, presentó un par de cortadas leves y se limpió la sangre con una servilleta. No requirió atención médica inmediata y permaneció en su asiento.

Mientras tanto, McNeil regresó al terreno visiblemente frustrado por no completar la jugada. A la ofensiva, su jornada tampoco fue la mejor, ya que se fue de 3-0, aunque consiguió una base por bolas.

El exjugador de los Mets vive su primera campaña fuera de Nueva York tras ser cambiado en diciembre. Hasta ahora registra números ofensivos de .272/.339/.367 con 15 impulsadas para unos Oakland que, pese a su irregularidad, siguen en la pelea por el liderato del Oeste de la Liga Americana.

Para el fanático afectado, al menos hubo un consuelo: los Padres ganaron 2‑0 y mejoraron su marca a 31‑20 en la temporada.



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