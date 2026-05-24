LaGuardia reanuda operaciones tras reapertura de pista afectada por hundimiento del terreno

Las autoridades del aeropuerto de LaGuardia informaron que las dos pistas afectadas ya están operativas luego de que un socavón obligara a cerrar una de ellas días antes del ajetreado fin de semana del Día de los Caídos.

La Autoridad Portuaria (PANYNJ), que gestiona el aeropuerto, informó que los trabajadores descubrieron el enorme agujero cerca de la pista 4/22 en medio de una inspección de rutina hecha el miércoles en la mañana.

Los funcionarios tenían previsto reabrir la pista el viernes, pero la reapertura se retrasó debido a que los trabajadores descubrieron problemas adicionales, informó Gothamist.

“Tras una minuciosa inspección del pavimento de la pista del aeropuerto de LaGuardia mediante radar de penetración terrestre, se identificaron áreas problemáticas que fueron reparadas de forma proactiva“, señalaron los responsables del aeropuerto en un comunicado. “Esas reparaciones ya han finalizado”.

El hundimiento del terreno ha trastocado el tráfico aéreo en el aeropuerto y las autoridades alertaron de retrasos residuales, incluso después de la reapertura de la pista. El sábado en la tarde, a la 1:00 de la tarde, 50 vuelos con origen o destino en LaGuardia sufrieron retrasos, aparte de siete cancelaciones, de acuerdo con los datos de FlightAware.

De acuerdo con lo que dieron a conocer las autoridades del aeropuerto, la investigación para determinar la causa del socavón sigue en curso.

Sigue leyendo:

• NYC acelerará el acceso a LaGuardia con un carril exclusivo para autobuses antes del Mundial 2026

• Dos aviones casi chocaron aterrizando en JFK: otro incidente aéreo en Nueva York

• Aterrizaje en Newark termina en choque contra poste y camión en autopista