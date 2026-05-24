Nueva Jersey impulsa Airbnb por el Mundial mientras Nueva York mantiene restricciones

A poco más de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York están tomando caminos opuestos frente al auge de los alquileres de corta duración impulsados por el torneo. Mientras municipios neojerseyanos flexibilizan normas para atraer huéspedes y generar ingresos, Nueva York mantiene las severas restricciones aprobadas en 2023 contra plataformas como Airbnb.

Según reportó The New York Times, se espera que más de 1 millón de aficionados al fútbol visiten el área triestatal durante el Mundial, cuyos partidos, incluida la final, se disputarán en el MetLife Stadium de East Rutherford, que durante el torneo será denominado New York New Jersey Stadium.

Ante la enorme demanda de hospedaje prevista para junio y julio de 2026, varias ciudades de Nueva Jersey han comenzado a promover activamente los alquileres temporales como una oportunidad económica para residentes y gobiernos locales.

La División de Servicios de Gobiernos Locales de Nueva Jersey envió en el pasado mes de abril un aviso oficial a funcionarios municipales y condales recordando su autoridad para permitir alquileres de corta duración. El documento alentó a los municipios a facilitar la participación de residentes en este mercado “ayudándoles a generar ingresos y, al mismo tiempo, manteniendo el dinero del turismo dentro de sus comunidades”.

Destacó tanto la Copa Mundial como la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos como oportunidades económicas importantes para el estado.

Municipios de Nueva Jersey flexibilizan normas

A diferencia de Nueva York, donde existe una regulación estricta, Nueva Jersey deja en manos de cada municipio la decisión sobre cómo regular plataformas como Airbnb o Vrbo.

En los últimos meses, varias localidades cercanas a Nueva York o al estadio han relajado restricciones. Clifton y Passaic aprobaron ordenanzas para permitir alquileres de menos de 30 días, mientras que North Bergen autorizó este tipo de hospedajes siempre que el propietario viva en la vivienda como residencia principal.

Guttenberg, considerado el municipio más densamente poblado de Estados Unidos, también revirtió su política y comenzó a permitir alquileres temporales en viviendas de dos y tres unidades, siempre que el dueño resida en la propiedad.

El alcalde de Guttenberg, Wayne Zitt, incluso se asoció con Airbnb para promocionar hospedajes en su localidad. “Es una buena prueba para ver qué resultados obtenemos”, afirmó citado por The New York Times.

El alcalde aseguró además que comerciantes y restaurantes locales esperaban este cambio debido al potencial impacto económico del Mundial.

Nueva York mantiene límites estrictos

Mientras Nueva Jersey abre la puerta al negocio de los alquileres temporales, Nueva York mantiene vigente la llamada Ley Local 18, aplicada desde septiembre de 2023.

La normativa prohíbe alquileres de menos de 30 días a menos que el anfitrión permanezca presente durante la estancia del huésped. Además, obliga a los propietarios a registrarse ante la ciudad y cumplir requisitos estrictos para operar legalmente.

La alcaldía neoyorquina defendió la medida bajo el argumento de que la proliferación de Airbnb y plataformas similares agravó la crisis de vivienda y contribuyó al aumento de los alquileres.

En su portal oficial, Airbnb sostiene que las reglas implementadas por la ciudad equivalen a una “prohibición de facto” de los alquileres vacacionales de corta duración. La empresa intentó frenar la regulación mediante demandas judiciales que finalmente fueron desestimadas.

En 2025, Airbnb apoyó un proyecto de ley en el Concejo Municipal para flexibilizar restricciones en viviendas unifamiliares y bifamiliares, pero la iniciativa fue rechazada tras la fuerte oposición del sindicato hotelero de Nueva York.

Más recientemente, la compañía reanudó su campaña política aliándose con líderes comunitarios y pastores afroamericanos, incluido el reverendo Al Sharpton, argumentando que permitir alquileres temporales ayudaría económicamente a propietarios afrodescendientes de viviendas.

Según datos de la empresa especializada en análisis de alquileres de corta duración AirDNA, citados por el medio neoyorquino, la tarifa promedio de propiedades reservadas en zonas como Newark, Jersey City y el condado Bergen aumentó un 45% en comparación con el año pasado, pasando de $166 a $242 dólares por noche.

Las tarifas superan los $400 dólares por noche

Para las fechas del Mundial, las tarifas disponibles promedian actualmente $435 dólares por noche, más del doble que en 2025. Además, el número de anuncios creció 16%.

Airbnb calcula que habrá alrededor de 10,000 alojamientos disponibles en el norte de Nueva Jersey durante los partidos del torneo, y cerca del 60% tendrán precios inferiores a $500 dólares por noche.

Jamie Lane, economista jefe de AirDNA, afirmó a The New York Times que la Copa Mundial de 2026 “es el mayor evento de alquileres a corto plazo que jamás haya ocurrido”.

Un estudio de Deloitte encargado por Airbnb estima que la plataforma generará $1,200 millones de dólares en gastos en toda Norteamérica durante el torneo. En el área metropolitana de Nueva York, los anfitriones podrían ganar en promedio $5,700 dólares durante la competencia.

Sin embargo, no todos los municipios de Nueva Jersey respaldan la expansión de Airbnb. Ciudades como Kearny, Union City y Secaucus han aprobado restricciones o prohibiciones a los alquileres temporales por preocupaciones relacionadas con ruido, convivencia vecinal y presión sobre la oferta de vivienda.

“La pérdida de la ciudad de Nueva York es la ganancia de Nueva Jersey”, declaró Adam Alfandary, director de Airbnb para la región este de Estados Unidos, en declaraciones a The New York Times.

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