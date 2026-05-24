OMS afirma que situación del brote de hantavirus “es estable por ahora”

La Organización Mundial de la Salud aseguró este domingo que el brote de hantavirus relacionado con un crucero en el Atlántico Sur permanece bajo control y que, por ahora, la situación “es estable”.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que hasta el momento se han confirmado 12 casos y tres fallecimientos, sin nuevas muertes registradas desde el pasado 2 de mayo.

Las autoridades sanitarias creen que el foco del brote surgió en Sudamérica y se expandió después de que pasajeros infectados abordaran el crucero MV Hondius a comienzos de este mes.

Pasajeros y tripulación continúan en cuarentena

Tedros explicó que tanto los pasajeros como la tripulación del barco siguen bajo vigilancia médica y en cuarentena preventiva.

“Todos los pasajeros y la tripulación permanecen en cuarentena y bajo estrecha vigilancia para garantizar que reciban atención médica si la necesitan”, escribió en la red social X.

La OMS aseguró que mantiene comunicación constante con los gobiernos involucrados mientras continúa monitoreando el avance del brote.

EE.UU. activa medidas especiales de respuesta

La actualización de la OMS se produjo después de que el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunciara la firma de una declaración especial bajo la Ley de Preparación Pública y Emergencias.

Según explicó Kennedy, la medida busca facilitar el desarrollo de tratamientos y otras contramedidas médicas relacionadas con la variante Andes del hantavirus.

Autoridades estadounidenses mantienen en cuarentena a 17 ciudadanos estadounidenses y un británico expuestos durante el crucero, mientras se les realiza seguimiento médico en Nebraska y Georgia.

La mayoría no ha presentado síntomas, aunque una persona dio positivo sin desarrollar la enfermedad y otra registró síntomas leves sin confirmación del virus.

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