Stefano gana el duelo de salvación y asegura otra semana en “La Casa de los Famosos 6”

El popular refrán de “tiene más vidas que un gato” le encaja perfectamente a Stefano Piccioni en “La Casa de los Famosos 6“, siendo uno de los participantes que más ha estado en la placa de nominado y a su vez, quien más se ha salvado.

De hecho, en esta oportunidad le ganó la competencia de robo de salvación a Josh y Yoridan, optando por autosalvarse. Aunque, según las votaciones, no corría tanto peligro como, por ejemplo, Yoridan, uno de sus contrincantes este domingo en la lucha por salir de la placa.

Así queda la lista de miembros de la placa con la salvación de Stefano

Yoridan

Caeli

Verónica del Castillo

Sandra Itzel

Fabio

Horacio

Kenny.

¿Quién debería estar más preocupado de cara a la gala de eliminación?

De acuerdo a cómo marchaban las votaciones, la batalla por mantenerse en el reality rondaba principalmente alrededor de tres nombres, dos antiguos, uno de ellos Yoridan, y una de las nuevas habitantes.

Aparte de Yoridan, las otras dos habitantes que aparentemente no han recibido todo el apoyo necesario del público son Caeli y Sandra Itzel. Sin embargo, todo se definirá mañana en la gala.

Lo que parece inevitable es que el “tridente inseparable” Josh, Curvy y Celinee no vaya a contentarse sin importar el resultado, si realmente se marcha alguno de estos tres candidatos porque han tenido diferencias con todos.

Luis se reencuentra con su esposa

Una de las historias más conmovedoras en este cierre de la decimocuarta semana de la competición fue el encuentro que tuvo Luis con su esposa en la cabina de tentaciones.

Sin duda alguna, significó un momento de paz y de recarga de energía para Luis, después de tantas tormentas que se viven dentro de la casa. De hecho, momentos previos había tenido una pequeña discusión con Caeli.

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