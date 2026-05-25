California pide ayuda de emergencia a la administración Trump por fuga química

El gobierno de California pidió el domingo a la administración de Donald Trump que se obtenga una declaración de emergencia federal debido a una fuga de sustancias tóxicas en un contenedor industrial, lo que representa un riesgo de colapso en localidades del sur del estado.

“El apoyo federal puede comenzar a llegar mientras el incidente aún se está desarrollando”, señaló el gobernador de la entidad, Gavin Newsom, en un comunicado.. Sin embargo, la Casa Blanca no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la solicitud en esta región.

De ser aprobada por la Casa Blanca, el gobierno habilitaría a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a transferir recursos económicos y asistencia directa, informó EFE.

Asimismo, los fondos se destinarían a financiar los gastos de albergues, transporte de evacuados, atención médica y el pago de salarios del personal de contingencia. La agencia también proveería equipos especializados y asesores técnicos en materiales peligrosos.

Detalles del incidente químico

La emergencia inició el pasado jueves en las instalaciones de la compañía GKN Aerospace, situada en la ciudad de Garden Grove. Desde ese día, los cuerpos de seguridad han coordinado la evacuación de aproximadamente 50,000 residentes de las zonas aledañas.

El depósito afectado almacena un total de 7,000 galones de metacrilato de metilo, un compuesto químico líquido, inflamable y volátil empleado en la producción de plásticos acrílicos.

Las unidades de respuesta locales y estatales ejecutan labores para estabilizar la estructura. Un fallo absoluto del tanque podría generar un derrame masivo del componente químico o una explosión en el área.

Autoridades dan respuesta al incidente químico

Hasta el momento, California mantiene desplegados en la zona a más de 785 socorristas y especialistas en control de daños.

Sin embargo, las maniobras de mitigación presentan dificultades técnicas debido a que el metacrilato de metilo genera un incremento autónomo e incontrolable de su propia temperatura. No obstante, las inspecciones recientes muestran variaciones en la estructura.

El jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern, informó este domingo que una posible grieta en el tanque ha dado esperanzas sobre la posibilidad de que la presión se está reduciendo.

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