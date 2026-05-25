FIFA confirmó campamentos del Mundial 2026: Siete selecciones eligen México, entre ellas Irán

La FIFA confirmó de manera oficial este lunes la distribución de los campamentos base para siete de las selecciones nacionales que disputarán el Mundial de la FIFA 2026 a partir del próximo 11 de junio.

México albergará los cuarteles generales de Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y la propia escuadra local, activando sedes de primer nivel en distintas regiones del territorio mexicano.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol, ubicado al sur de la Ciudad de México y a escasos kilómetros del Estadio Azteca, será el búnker del combinado mexicano dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre. Por su parte, la selección de Sudáfrica se concentrará en Pachuca (Hidalgo). Ambas escuadras comparten el Grupo A junto a Corea del Sur, que se instalará en el occidente del país utilizando las instalaciones del club Chivas de Guadalajara, y la República Checa.

La capital de Jalisco también recibirá a la Selección de Colombia (Grupo K). El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo trabajará en la sede deportiva del Atlas de Guadalajara para preparar su debut del 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México, su segundo choque el 23 de junio ante RD del Congo en el Estadio Guadalajara, y su posterior viaje a Miami para cerrar el grupo frente a Portugal.

En el sur costero, la selección de Uruguay, bajo el mando de Marcelo Bielsa (Grupo H), montará su base en el Mayakoba Training Center de Cancún, teniendo programado un único partido en suelo mexicano el 26 de junio frente a España en Guadalajara. Asimismo, Túnez (Grupo F) se asentará en la norteña ciudad de Monterrey (Nuevo León).

La polémica con Irán

El anuncio de los campamentos base dejó una de las historias más particulares del torneo en torno a la selección de Irán (Grupo G). Pese a que el conjunto asiático disputará sus compromisos de la fase de grupos en sedes de los Estados Unidos ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, establecerá su búnker en Tijuana (Baja California), en las instalaciones de los Xolos de Tijuana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó en su conferencia de prensa matutina de este lunes que la decisión responde a una solicitud directa por las restricciones habitacionales impuestas del otro lado de la frontera:

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos sí, sin problema, no tenemos ningún problema”, apuntó la mandataria.

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