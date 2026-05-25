James Rodríguez y Luis Díaz comandan convocatoria de Colombia al Mundial 2026

El director técnico argentino Néstor Lorenzo desveló oficialmente este lunes la lista de 26 futbolistas convocados que representarán a la Selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La convocatoria mantiene la línea de continuidad del proceso, siendo liderada por el mediapunta James Rodríguez (Minnesota United) y el extremo Luis Díaz (Bayern Múnich).

Durante una rueda de prensa celebrada en Bogotá, Lorenzo aprovechó para “agradecer a todos los muchachos y jugadores de fútbol que fueron parte de las convocatorias, el proceso. También agradecer a los que no fueron parte, pero estuvieron siempre alzando la vara del rendimiento para que la selección sea un lugar competitivo donde venir cuando les toque”.

El bloque principal del equipo de gala cafetero se mantiene intacto con la presencia de defensores consolidados como Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Yerry Mina, los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica, y una sala de máquinas blindada por Jefferson Lerma, Richard Ríos y Jhon Arias.

Las únicas bajas de renombre corresponden a futbolistas de rotación que venían perdiendo regularidad en el último tramo: el zaguero Yerson Mosquera (Wolverhampton) y el atacante Rafael Santos Borré (Internacional).

Colombia disputará el Mundial 2026 en el Grupo K y hará su debut el próximo 17 de junio ante Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. Posteriormente, el combinado sudamericano se trasladará a Guadalajara para medir fuerzas con la República Democrática del Congo el 23 de junio, cerrando su participación en la primera etapa el 27 de junio frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en Miami.

Convocatoria de Colombia

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional) y Camilo Vargas (Atlas).

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional) y Camilo Vargas (Atlas). Defensores : Santiago Arias (Independiente), Willer Ditta (Cruz Azul), Jhon Lucumí (Bologna), Deiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari), Johan Mojica (Mallorca), Daniel Muñoz (Crystal Palace) y Davinson Sánchez (Galatasaray).

: Santiago Arias (Independiente), Willer Ditta (Cruz Azul), Jhon Lucumí (Bologna), Deiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari), Johan Mojica (Mallorca), Daniel Muñoz (Crystal Palace) y Davinson Sánchez (Galatasaray). Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jorge Carrascal (Flamengo), Kevin Castaño (River Plate), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) y Richard Ríos (Benfica).

Jhon Arias (Palmeiras), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jorge Carrascal (Flamengo), Kevin Castaño (River Plate), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) y Richard Ríos (Benfica). Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis), Luis Suárez (Sporting de Portugal) y Luis Díaz (Bayern Múnich).

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