Gobernadora de Nueva Jersey afirma que le negaron acceso a centro de detención de ICE en Newark

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, afirmó este lunes que se le impidió el acceso a un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Newark, en medio de una ola de protestas que se prolonga desde hace varios días por las condiciones de detención en el lugar.

Las manifestaciones comenzaron el viernes frente a las instalaciones de Delaney Hall, donde unos 300 detenidos iniciaron una huelga de hambre al denunciar supuestas condiciones inhumanas en el interior del centro, reportó CBS News.

Desde entonces, grupos de manifestantes se han congregado afuera del edificio para expresar apoyo a los internos.

Este lunes, Sherrill se unió a los manifestantes frente al centro y reiteró su oposición a las instalaciones de detención privadas. “Siempre me he opuesto a los centros de detención privados y seguiré abogando por el cierre de Delaney Hall y en contra de cualquier expansión de los centros de detención masiva en Nueva Jersey”, señaló la funcionaria citada por el medio.

Me preocupa profundamente los reportes sobre las precarias condiciones en Delaney Hall. Que las personas vivan en condiciones inseguras, inhumanas e inconstitucionales es simplemente inaceptable.



Siempre me he opuesto a la privatización de los centros de detención, y seguiré… — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 24, 2026

“Mi solicitud de acceso a Delaney Hall fue denegada formalmente esta mañana, lo que plantea serias dudas sobre lo que intentan ocultar al público”, declaró.

El DHS respondió

En respuesta, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional calificó la visita como una “maniobra política” y aseguró que el acceso a las instalaciones estaba suspendido debido a disturbios registrados en el exterior durante el fin de semana.

El funcionario añadió que los detenidos reciben tres comidas diarias, agua potable, ropa, artículos de higiene, así como servicios médicos, dentales y de salud mental “según disponibilidad”, además de atención de emergencia las 24 horas y acceso a llamadas con familiares y abogados.

El DHS también indicó que el senador demócrata Andy Kim sí fue autorizado a ingresar al centro como parte de sus funciones de supervisión del Congreso.

De acuerdo con CBS News, el viernes se inició la huelga de hambre dentro del centro, mientras manifestantes se reunían afuera en solidaridad. El sábado continuaron las protestas, y legisladores demócratas como Andy Kim y Robert Menéndez Jr. visitaron las instalaciones.

El domingo, la activista Gabriela Soto informó que su esposo Martín Soto sería liberado, pero luego lo trasladaron nuevamente dentro del sistema de detención. El DHS señaló que 70 manifestantes fueron detenidos ese día, mientras Soto fue llevado a otro centro en Elizabeth.

El gobierno federal sostuvo que las visitas fueron suspendidas por razones de seguridad.

Durante la madrugada de este lunes se registró un enfrentamiento entre agentes del ICE y manifestantes. Ya en la mañana, legisladores como Menéndez Jr., Analilia Mejía, Andy Kim y la representante Nellie Pou acudieron nuevamente al lugar.

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