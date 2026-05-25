Messi encendió las alarmas a 17 días del Mundial 2026 tras salir tocado en partido del Inter Miami

Un festival de goles fue lo que se vivió el pasado domingo en el Nu Stadium. Inter Miami se impuso 6-4 a Philadelphia Union. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano cuando en el tramo final del partido Lionel Messi tuvo que abandonar el encuentro por molestias físicas.

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Las alarmas del fútbol y la selección de Argentina se encendieron cuando Messi tuvo que ser reemplazado por una aparente lesión. Al minuto 73 del partido, con el encuentro 4-4, ‘La Pulga’ se tomó el músculo posterior de la pierna izquierda y pidió el cambio.

En las imágenes de la televisación que se volvieron tendencia mundial en redes sociales, se vio a Messi salir por el túnel de vestuarios tomándose la parte posterior de la pierna izquierda en clara señal de molestia o sobrecarga.

Esta situación se da a tres semanas, 17 días específicamente, para el inicio del Mundial 2026 y en el último partido del Inter Miami antes del parón mundialista.

🚨🇦🇷 | #URGENTE Messi se agarró la pierna, pidió el cambio y se fue directamente al túnel en su último partido con el Inter Miami, a 18 días del Mundial. pic.twitter.com/3FskRUOG5I — La Derecha Diario (@laderechadiario) May 25, 2026

En medio de la preocupación y las especulaciones, el entrenador Guillermo Hoyos quiso tranquilizar en rueda de prensa asegurando que lo de Messi era simplemente fatiga.

“No tenemos información de eso (lesión) que yo sepa. Realmente estaba fatigado, tenía fatiga. Era una fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, lo que uno hace es tratar de no arriesgarse”, dijo.

Guillermo Hoyos, DT de Inter Miami pone calma y asegura que lo de Messi solo fue una fatiga. 🗣️#Messi #InterMiami #MLS #Argentina pic.twitter.com/iayOhXSgNp — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) May 25, 2026

Se espera que en las próximas horas el Inter Miami entregue más detalles sobre la situación o un parte médico. La selección argentina debuta en el Mundial el 16 de junio ante Argelia.

Messi había dado dos asistencias en un abultado encuentro que terminó con victoria 6-4 ante Philadelphia Union.

Messi se convertirá durante el Mundial de 2026 en el primer futbolista de la historia en participar en seis Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si es finalmente seleccionado por el entrenador del Tri, Javier Aguirre.



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