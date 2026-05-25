“Nunca la tendrá”: Trump insiste en que Irán no obtendrá armas nucleares

En medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, el presidente Donald Trump afirmó este lunes que Irán “nunca” obtendrá un arma nuclear y aseguró que ese objetivo ha guiado la actuación militar estadounidense.

El mandatario hizo la declaración durante la ceremonia del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, donde rindió homenaje a los 13 soldados estadounidenses fallecidos durante la guerra con la República Islámica.

“Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá. Nunca la tendrá, se lo aseguro”, afirmó”, dijo Trump junto al vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Conversaciones con Teherán

Las declaraciones llegan mientras Estados Unidos e Irán intensifican contactos diplomáticos para cerrar un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Aunque la Casa Blanca considera posible alcanzar un pacto en los próximos días, autoridades iraníes señalaron este lunes que el entendimiento todavía no es inminente.

Según reportes publicados por medios estadounidenses, el borrador incluiría alivio de sanciones y medidas vinculadas al comercio petrolero, mientras las negociaciones sobre el programa nuclear quedarían para una etapa posterior.

Críticas dentro del Partido Republicano

La posibilidad de dejar fuera, temporalmente, el tema nuclear ha provocado cuestionamientos entre sectores republicanos cercanos al presidente.

Durante el fin de semana, Trump respondió a esos señalamientos calificando de “perdedores” a quienes critican el acuerdo sin conocer sus detalles.

El mandatario defendió además que el eventual pacto será mejor que el acuerdo nuclear firmado durante la administración de Barack Obama, del que Washington se retiró en su primer mandato.

Entre los republicanos que han cuestionado el borrador figuran Ted Cruz y Roger Wicker, quienes advirtieron que el acuerdo podría fortalecer a Teherán si no establece límites inmediatos a sus capacidades nucleares.

El exsecretario de Estado Mike Pompeo también criticó el posible entendimiento y afirmó que reproduce elementos similares al acuerdo impulsado por Obama.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, respondió de forma contundente el exsecretario. “Mike Pompeo no tiene ni idea de lo que está hablando”, escribió. “Debería callarse la boca y dejar el trabajo de verdad a los profesionales”.

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