Tenista ucraniana llora por la guerra tras partido en Roland Garros: “Un misil destruyó un edificio junto a mi casa”

La guerra entre Rusia y Ucrania hizo estallar en llanto a la tenista Marta Kostyuk tras su partido en Roland Garros ante la española de origen ruso Oksana Selekhmeteva.

La ucraniana reveló que, horas antes del encuentro, un misil estalló muy cerca de la residencia de sus padres. “Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, un misil destruyó un edificio”.

“Estoy increíblemente orgullosa de mí misma. Creo que ha sido uno de los partidos más difíciles de mi carrera”, aseguró visiblemente afectada la jugadora tras imponerse por 6-2 y 6-3 a la tenista residente en Barcelona que disputaba su primer torneo como española, tras haber recibido el pasado jueves la nacionalidad.

“Fue una mañana muy difícil. No sabía cómo lo iba a manejar. He pasado casi toda la mañana llorando”, agregó la ucraniana, que se refirió al ataque ruso sobre Kiev y otras ciudades del país, que provocaron al menos 69 heridos y dos muertos.

“If it had been 100 meters closer, I probably wouldn’t have a mother and a sister today.”



🇺🇦 tennis player @marta_kostyuk took to the court just hours after learning that a russian missile had nearly destroyed her parents' home in Kyiv.



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Kostyuk, de 23 años, celebró haber avanzado a la segunda ronda de un Grand Slam que disputa por séptima vez y en el que llegó a los octavos de final en 2021.

Aun así, dejó claro que, frente a la situación que atraviesa su país, cualquier logro deportivo queda en un plano menor.

Aun con ese peso emocional, explicó que decidió competir “porque es importante seguir adelante”. Añadió que su impulso proviene del ejemplo de su gente.

“Mi mayor ejemplo son los ucranianos. Esta mañana me desperté y vi que la vida seguía en mi país, que los ucranianos siguieron ayudando a quienes más lo necesitaban”, declaró.

La jugadora destacó la emoción que sintió al ver numerosas banderas ucranianas en la pista y sentirse arropada por amigos en su debut en esta edición de Roland Garros. “Estoy muy feliz de tenerlos aquí. No tengo mucho más que añadir”, alcanzó a decir entre lágrimas.

La guerra comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas lanzaron una invasión a gran escala sobre territorio ucraniano tras meses de acumulación militar en las fronteras.

Rusia justificó la ofensiva alegando la necesidad de “proteger” a las zonas separatistas y frenar la expansión occidental, mientras que Ucrania y la mayoría de la comunidad internacional la calificaron de una agresión injustificada contra un Estado.

Desde entonces, el conflicto se ha convertido en una guerra prolongada con enormes consecuencias humanitarias y geopolíticas.



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