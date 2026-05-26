BTS no para y ahora conquistó la noche de los AMAs 2026

BTS sigue en la primera fila del mundo de la música en este 2026 tras una noche que confirmó cómo su poder de convocatoria sigue intacto después de la pausa militar de sus integrantes.

En los American Music Awards 2026, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el septeto se llevó el premio a “Artista del Año”, el galardón que define la ceremonia y que se decide por voto del público.

Es la segunda ocasión en que la banda alcanza esa categoría, un logro que sólo comparten con artistas como Justin Bieber y One Direction. El récord absoluto sigue perteneciendo a Taylor Swift, quien mantiene siete victorias históricas.

Al recibir el reconocimiento, RM dirigió un mensaje directo a su fandom: “Army, lo hicimos una vez más. Es un honor tener este preciado premio, incluso después del servicio militar de todos. Este es un trofeo entregado por los fans. Nuestro mayor agradecimiento y gratitud para Army en todo el mundo, quienes han estado a nuestro lado por estos 13 años”, expresó el líder del grupo, que debutó en 2013.

Tres premios y un regreso legendario

Pero la celebración no terminó con el título mayor. BTS también ganó “Canción del verano” por “Swim” y el reconocimiento a “Mejor artista masculino K-pop”, lo que elevó su cuenta histórica a 14 American Music Awards. Y entre dúos y grupos ya ocupan el segundo puesto de mayor número de premios, sólo superados por la legendaria banda country Alabama.

La edición de este año mantuvo un equilibrio llamativo, con siete artistas llevándose tres premios cada uno, entre ellos Bruno Mars, Cardi B, KATSEYE, Sabrina Carpenter, HUNTR/X y Sombr. La sorpresa de la noche fue la ausencia de premios para Taylor Swift, quien encabezaba las nominaciones con ocho menciones y se quedó sin una sola victoria, aunque continúa como la artista más premiada en la historia de los AMAs con 40 trofeos.

El poder latino se hizo sentir

La música en español también vivió un momento importante durante la gala. Karol G recibió el “Premio Internacional de Excelencia Artística“, uno de los reconocimientos más esperados. Además, ofreció una interpretación vibrante de “Ivonny Bonita”, tema incluido en su álbum “Tropicoqueta”.

Otros artistas latinos que celebraron la noche fueron Bad Bunny, Cardi B, Shakira, Fuerza Regida y Kapo. Por su parte, Maluma subió al escenario para presentar “Tu Recuerdo”, adelanto de su próximo proyecto “Loco x Volver”.

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