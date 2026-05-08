BTS desató una noche inolvidable en la CDMX

Nueve años pueden sentirse eternos cuando se trata de esperar a tu banda favorita, y eso lo sabe bien ARMY en México. La noche en el Estadio GNP Seguros confirmó con BTS que la paciencia había valido la pena, porque el arranque del “Arirang World Tour” en el país se vivió con una emoción que atravesó a cualquiera que estuviera dentro, y también fuera, del recinto. Ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook en persona no tiene comparación con ninguna transmisión o video previo.

El grupo llegó con una vibra distinta. No por distancia, sino por un evidente crecimiento artístico que se siente en su forma de cantar, en la actitud con la que suben al escenario y en cómo conectan con su público. Desde que sonó “Hooligan” como apertura, quedó claro que la energía acumulada durante casi una década estaba lista para explotar. “Aliens” y “Run BTS” siguieron como un adelanto de todo lo que ARMY había extrañado.

Un reencuentro cargado de mensajes y cercanía

Quienes han seguido la carrera del grupo saben bien el empeño que ponen en cada detalle. Esa sensibilidad quedó más evidente cuando comenzaron a dirigirse al público en un español sorprendentemente natural. Sus palabras, siempre cálidas, confirmaron la idea de que la conexión con México nunca se apagó.

J-Hope fue uno de los primeros en subrayarlo. Desde su presentación en “Hope On The Stage” el año pasado, comentó cuánto le impresionó el cariño mexicano. Y apenas el 6 de mayo, más de 50 mil fans se reunieron en el Zócalo sólo para saludarlos.

La entrega del público también estuvo en quienes no pudieron entrar y se quedaron afuera del estadio escuchando cada nota. La devoción era evidente en cualquier rincón cercano al concierto.

Una muestra de amor a México desde el vestuario

La sorpresa más comentada de la noche vino con el vestuario. Los siete integrantes aparecieron con atuendos que llevaban la frase “Mexico City” tanto en inglés como en coreano, un gesto que desató gritos inmediatos.

Para completar el detalle, sumaron un sombrero vaquero que causó euforia absoluta entre los asistentes.

El espectáculo continuó con las coreografías milimétricas y los efectos visuales que caracterizan sus presentaciones. La producción hizo brillar cada tema, manteniendo el ritmo alto y los ánimos por las nubes, ese mismo que se podrá vivir nuevamente este 9 y 10 de mayo.

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