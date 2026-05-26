¿El aceite de oliva puede frenar la caída del cabello? Esto es lo que dice la ciencia

No existe un solo alimento milagroso que, por sí solo, garantice un cabello sedoso y brillante. Sin embargo, cuando se combina con una alimentación balanceada y los cuidados adecuados, el aceite de oliva se convierte en un aliado clave para reparar las fibras capilares desde adentro, un beneficio respaldado tanto por expertos como por la ciencia.

El efecto antiandrogénico: ¿Cómo actúa contra la alopecia?

La dermatóloga Ana Molina, autora de ‘Piel sana, piel bonita’ y creadora de contenido de salud, explica a Telva cómo el aceite de oliva puede prevenir una de las causas de la alopecia:

“Se ha observado que los fitoestrógenos presentes en el aceite de oliva pueden tener efecto antiandrogénico a través de la inhibición de la enzima 5-alfa-reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona (DHT). La DHT es una de las principales causas de la alopecia androgenética, ya que provoca la miniaturización de los folículos pilosos. Al reducir los niveles de DHT, los fitoestrógenos pueden ayudar a prevenir o ralentizar la progresión de la alopecia”.

Mitos y realidades sobre el crecimiento acelerado del cabello

Aunque no acelera el crecimiento de forma directa, la vitamina E del aceite de oliva protege y mejora la salud del cuero cabelludo. Crédito: Shutterstock

Por su parte, Patrick Zito, de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, afirma que pese a la creencia de que el aceite de oliva hace que el cabello crezca más rápido, los datos científicos son limitados.

El experto, citado por The Olive Oil Times, advierte que hay muchos factores que se deben tomar en cuenta, como la dieta, la genética y las hormonas. Según explica, debido a estas variables puede resultar difícil estudiar los efectos directos del aceite de oliva en el crecimiento del cabello en los seres humanos.

No obstante, destaca que el aceite de oliva contiene vitamina E, que por sus efectos antioxidantes puede favorecer la salud del cuero cabelludo y esto, a su vez, promover el crecimiento del cabello.

Densidad nutricional y cosmética natural

Las aceitunas contienen un alto aporte en dos sustancias clave para prevenir el envejecimiento: oleuropeína, el hidroxitirosol; es por ello que son poderosas para tener piel y cabello radiantes. Crédito: shutterstock

Aunque diversos dermatólogos coinciden en que los ingredientes de cocina no deben sustituir a las fórmulas cosméticas avanzadas, reconocen que la densidad nutricional del aceite de oliva es única. De hecho, su aplicación directa en el cuero cabelludo ayuda a mantener la hidratación capilar y funciona como un estímulo para prevenir la alopecia.

Los componentes activos de este “oro líquido” penetran en la estructura del cabello, reparándolo profundamente y evitando que se vuelva quebradizo o deshidratado. Diversos estudios científicos ya respaldan el valor de sus nutrientes esenciales y validan su uso en la cosmética natural.

Lo que dice la ciencia: el poder de la oleuropeína

De hecho, un estudio publicado por la plataforma científica Public Library of Science (PLOS) confirma que la oleuropeína, un compuesto de las aceitunas con las que se elabora el aceite de oliva, tiene un efecto promotor del crecimiento del cabello en pruebas con animales, por sus beneficios en la estimulación del crecimiento de la hebra capilar, la regulación positiva de la expresión génica de componentes del cabello y en el tejido cutáneo.

Cuándo no se recomienda el uso de aceite de oliva

Aunque los estudios revelan que las personas con dermatitis seborreica se inclinan más hacia los remedios caseros e ingredientes naturales para combatirla, lo cierto es que la evidencia científica demuestra lo contrario: el aceite de oliva puede agravar la xerosis (sequedad extrema) y la dermatitis atópica.

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