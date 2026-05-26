Gobernadora de Nueva Jersey denuncia uso de gas pimienta frente a Delaney Hall y acusa a ICE de “incitar” tensiones

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, acusó este martes a agentes federales de actuar de forma “completamente fuera de control” tras los incidentes registrados frente al centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, donde manifestantes y funcionarios denunciaron el uso de gas pimienta y proyectiles químicos para dispersar a la multitud durante las protestas del Día de los Caídos.

La tensión escaló luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas utilizaran agentes irritantes contra manifestantes congregados frente a las instalaciones, un episodio en el que también quedó expuesto el senador demócrata Andy Kim, según denunciaron legisladores estatales.

“Cuando se rocía con gas pimienta a un senador estadounidense, no se está trabajando para mantener a la gente segura”, afirmó Sherrill durante un evento en Hackensack citado por NJ.com.

La gobernadora sostuvo que la actuación federal no buscó reducir tensiones, sino agravarlas. “La presencia de agentes del ICE parecía enfocada en aumentar las tensiones y exacerbar la situación en lugar de permitir medios pacíficos de expresión”, agregó.

Protestas por denuncias sobre condiciones de detención

Las manifestaciones frente a Delaney Hall comenzaron el viernes, el mismo día en que varios detenidos anunciaron una supuesta huelga de hambre y de trabajo para denunciar, según activistas y familiares, mala calidad de la comida y deficiencias en la atención médica dentro del centro administrado por una empresa privada.

El lunes por la mañana, Sherrill, el senador Andy Kim y otros legisladores demócratas intentaron realizar una inspección sorpresa de las instalaciones para verificar las denuncias. A la gobernadora se le negó el acceso, pero sí pudieron ingresar congresistas federales con facultades de supervisión sobre centros del ICE.

Mientras tanto, cientos de manifestantes permanecían concentrados en las afueras del complejo migratorio. La situación se deterioró durante la tarde, cuando agentes federales lanzaron proyectiles de gas pimienta y otros dispositivos químicos para dispersar a la multitud.

Videos difundidos en redes sociales y medios locales mostraron escenas de confusión entre los asistentes, algunos cubriéndose el rostro y alejándose entre nubes irritantes.

DHS niega abusos y defiende actuación federal

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones de abuso y aseguró que los agentes actuaron conforme a sus protocolos. En un comunicado emitido el lunes, un portavoz afirmó que “ninguna persona fue alcanzada directamente por proyectiles de gas pimienta” y sostuvo que los agentes emitieron “múltiples órdenes legales” para despejar la zona antes de intervenir.

“Los alborotadores se negaron a obedecer las órdenes de las fuerzas del orden y continuaron bloqueando la ruta de salida”, indicó el DHS. “Nuestros agentes siguieron su entrenamiento y utilizaron la fuerza mínima necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal”, añadió.

Agentes de ICE en los alrededores de Delaney Hall. Foto: Andres Kudacki / AP

La agencia también respondió de forma más amplia a las críticas de políticos demócratas de Nueva Jersey, a quienes acusó de difundir “calumnias” contra el ICE y promover políticas de “santuario”.

La subsecretaria interina Lauren Bis negó que exista una huelga de hambre en Delaney Hall y rechazó las denuncias sobre condiciones deficientes. “No hay ninguna huelga de hambre en Delaney Hall. No hay condiciones precarias ni abusos en el centro”, declaró.

Según la funcionaria, los detenidos reciben alimentación adecuada, atención médica, servicios de salud mental y acceso permanente a abogados y familiares. Afirmó además que las críticas contra el ICE constituyen “una maniobra política” y sostuvo que este tipo de discursos contribuyeron a un aumento de más del 1.300 % en las agresiones contra agentes migratorios.

Legisladores cuestionan versión federal

El congresista demócrata Rob Menéndez, señaló NJ.com, rechazó la descripción de los manifestantes como “alborotadores” y aseguró que el gobierno federal intenta justificar una respuesta desproporcionada. “Es una retórica peligrosa la que están intentando usar para aumentar su presencia”, declaró.

“La respuesta ha sido y siempre será que el ICE y esta administración intentarán culpar a otros o distraer a la gente”, manifestó el legislador.

Sherrill también acusó al gobierno federal de intentar limitar el derecho de los manifestantes a expresarse y reunirse pacíficamente. Insistió en que lo ocurrido frente a Delaney Hall refleja una creciente distancia entre las políticas federales de inmigración y “los valores” que defiende Nueva Jersey.

ICE defiende operativos y divulga arrestos de migrantes

En medio de la controversia, el DHS publicó una extensa lista de inmigrantes arrestados recientemente por ICE en Nueva Jersey, varios de ellos acusados o condenados por presuntos delitos de homicidio, sexuales, narcotráfico, agresiones agravadas y posesión ilegal de armas.

La administración federal aseguró que las instalaciones migratorias y los operativos del ICE son fundamentales para retirar de las comunidades a “criminales peligrosos”.

Entre los casos mencionados aparecen personas originarias de El Salvador, México, República Dominicana, Jamaica, Perú, Honduras, Guatemala, Colombia y Portugal, señaladas por homicidio, abuso sexual contra menores, tráfico de drogas y robo agravado.

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