Muere mujer trágicamente al ser golpeada por una sombrilla en un restaurante de Carolina del Sur

Un trágico accidente climático cobró la vida de una mujer en pleno restaurante de Summerton, Carolina del Sur, mientras cenaba en la terraza de un establecimiento comercial en compañía de su esposo el pasado sábado, al ser golpeada por una sombrilla.

Los cuerpos de rescate recibieron una llamada al 911 a las 7:40 p. m. con la información sobre una emergencia en el restaurante Driftwood Grill Home of the Lazy Gator, situado en Lake Marion. Al sitio acudieron bomberos de Clarendon, paramédicos y agentes de la policía local, informó el portal local Wyff News 4.

El personal médico localizó a una mujer, identificada como Dana Winger, con heridas severas en la zona de la cabeza y el cuello al llegar al establecimiento. A pesar de los esfuerzos de asistencia, la víctima falleció en el lugar de los hechos.

Investigación y detalles del caso

Entretanto, la oficina forense del condado de Clarendon asumió el control del caso. A través de un reporte, la oficina detalló que una fuerte y repentina ráfaga de viento desprendió la sombrilla de una de las mesas exteriores del patio. El objeto golpeó directamente a la comensal.

Los peritos programaron la autopsia de Winger para el miércoles en las instalaciones de la Universidad Médica de Carolina del Sur (MUSC) en Charleston.

Declaración oficial del establecimiento comercial

La gerencia del restaurante Driftwood Grill, donde ocurrió el fatal incidente, emitió un comunicado público el lunes en el que agradeció a los servicios de auxilio por brindar soporte psicológico a los presentes.

“Por favor, sigan teniendo presentes en sus pensamientos y oraciones a todos los afectados mientras nuestra comunidad trabaja unida para sanar y seguir adelante“, señaló el local en la misiva.

Asimismo, el local destacó la asistencia recibida por parte del Departamento de Bomberos y la Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Clarendon en la gestión de la crisis.

Sigue leyendo:

– Murió a los 22 años el jugador de fútbol americano universitario William Davis

– Pasajero muere al caer a las vías durante robo en el Metro de Nueva York

– Accidente en la segunda etapa del Giro de Italia dejó 30 ciclistas afectados