Paul McCartney equipara la fama de Taylor Swift con la que tuvo The Beatles

El músico Paul McCartney se refirió al éxito actual de la estrella pop Taylor Swift e incluso comparó su impacto musical con el que tuvo la legendaria banda británica The Beatles en la década de 1960.

El ex-Beatle, de 83 años, dio su opinión con respecto al éxito de Taylor Swift en una entrevista con BBC Radio 2 en el programa “Tracks of My Years”, conducido por el periodista Vernon Kay.

“Ves el paralelo: la fama, el alcance de la fama. La fama mundial que tiene Taylor Swift y la que nosotros tuvimos. Pero no creo que ella necesite ningún consejo, para serte honesto”, McCartney.

Ante la insistencia sobre si le daría algún consejo a Taylor Swift, el legendario músico aclaró que solo le daría un consejo si ella se lo pide, luego hizo gala de su sentido del humor. “Soy como el hermano mayor de esa generación… o más bien el abuelo, en realidad”, dijo con humor.

McCartney aseguró que conoce personalmente a Taylor Swift y a otras estrellas de la música actual como Billie Eilish, Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo gracias a las fiestas que organizan su esposa Nancy Shevell y su hija, la diseñadora Stella McCartney. “Son gente muy agradable. Son muy buenas”.

Paul McCartney ha expresado en otras oportunidades la admiración que siente por Taylor Swift, De hecho, la artista nacida en Pensilvania sirvió de inspiración musical para el ex-Beatle debido a su conexión con el público.

En 2020, el músico dijo a la BBC que “Who Cares”, incluida en el álbum solista de McCartney Egypt Station (2018), fue inspirada en la relación que Swift construye con sus fans.

“Estaba pensando en Taylor Swift y su relación con sus fans jóvenes, esa especie de vínculo fraternal. Me imaginaba hablando con una de esas fans jóvenes y diciéndole: ‘¿Alguna vez te han hecho bullying?’”, dijo.

El éxito que tuvo The Beatles se puede medir por el hecho de que vendieron más de 600 millones de álbumes en todo el mundo. Además, se convirtieron en un verdadero fenómeno. Gracias a su música, la banda británica reunió a una multitudinaria fanaticada en todo el mundo, algo poco visto en aquella época. Recientemente, Taylor Swift se convirtió en la primera artista en colocar simultáneamente siete canciones en el Top 10 del Global Chart en octubre de 2025, superando el récord que el cuarteto de Liverpool ostentaba desde 1964.

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