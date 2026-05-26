Por qué las teclas F, J y 5 tienen una raya debajo y para qué sirven

¿Alguna vez notaste en tu teclado que las teclas F, J y 5 (si tiene el alfanumérico) tienen una pequeña raya debajo? A simple vista parece una cuestión de diseño, pero la realidad es que guardan una función muy importante: mejorar la velocidad y precisión al escribir con las manos.

El origen de las pequeñas líneas está ligado a la mecanografía y a la necesidad de escribir sin tener que mirar constantemente el teclado. En este sentido, significa que la persona, al sentir la línea, sabe qué tecla está pisando. Sin embargo, este último detalle seguro que no convence a todos.

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La función real de las rayas en las teclas F, J y 5

Las líneas en relieve de las teclas F y J sirven como puntos de referencia para colocar correctamente los dedos sobre el teclado. En mecanografía, la posición inicial de las manos se conoce como “fila guía” o “posición de reposo”.

En esa ubicación, el dedo índice izquierdo debe colocarse sobre la tecla F y el derecho sobre la J. Gracias al relieve, las personas pueden identificar rápidamente dónde están sus dedos sin apartar la vista de la pantalla.

A partir de esa posición central, el cerebro memoriza el resto de las teclas y facilita escribir con mayor rapidez y menos errores. Esto es especialmente útil para quienes trabajan escribiendo durante muchas horas o practican mecanografía profesional.

En el caso del 5, la función es exactamente la misma: servir como punto de referencia táctil. Al colocar el dedo en el 5, el usuario puede orientarse rápidamente dentro del bloque numérico y escribir cifras con mayor precisión.

Pero ojo, es muy probable que en pleno 2026 pocos le vean una utilidad esencial, sobre todo quienes están familiarizados con los teclados desde hace muchos años: programadores, ingenerios informáticos, periodistas, secretarios, entre otros oficios profesionales.

Un diseño heredado de las máquinas de escribir

El diseño de los teclados actuales tiene una relación directa con las antiguas máquinas de escribir. Aunque la tecnología cambió con el paso de los años, la distribución de las teclas se mantuvo prácticamente igual.

Con la expansión de las computadoras en oficinas, escuelas y hogares, la velocidad de escritura se volvió cada vez más importante. Fue entonces cuando comenzaron a popularizarse estas pequeñas marcas táctiles como una guía permanente para los usuarios.

Expertos en ergonomía y mecanografía señalan que estas referencias ayudan a reducir el cansancio visual, ya que permiten escribir sin necesidad de mirar constantemente hacia abajo. Sin embargo, al final es una decisión de comodidad de cualquier usuario.

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