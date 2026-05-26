Preocupa avance de Inteligencia Artificial en escuelas de NYC: “No quiero un pingüino enseñando”

La Inteligencia Artificial, conocida como IA, llegó para quedarse. Esa es una realidad innegable.

Y mientras los avances de la tecnología permiten que cada vez más máquinas y programas realicen tareas complejas que antes parecían impensables, o que solo se veían en escenas de películas futuristas, las IA ya están en los salones de clase en las escuelas de la Gran Manzana, lo que ha desatado escepticismo, preocupación y hasta rechazo.

Y aunque la presentación del uso de IA en los planteles, algo que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) explica públicamente, a través de la llamada “Guía de Inteligencia Artificial”, pretende calmar las aguas y detallar lo que se hace con la IA y lo que no, las dudas e incertidumbre entre padres como José Anibal López están a la orden del día.

“A mí me mandaron algo sobre esa guía, pero el problema es que no conozco mucho del tema. Y la verdad prefiero que los niños jueguen más a que estén dependiendo de máquinas y aplicaciones“, dijo el padre dominicano, quien tiene dos adolescentes en secundaria y un pequeño en primaria.

“Creo que sería bueno que nos involucren, que nos eduquen sobre eso y que nos enseñen a identificar cuando la Inteligencia Artificial esté yéndose pa’l otro lado, volviéndose peligrosa para nuestros niños”, agregó el papá. “Quiero que la IA sirva para ayudar a mis hijos, para que se desarrollen más, pero me angustia pensar que los va a volver vagos y que no los va a dejar pensar libremente ni ser analíticos. No quisiera que se vuelvan máquinas. Eso asunta mucho a uno”.

Derly Montoya, quien se declara “amante de la tecnología”, ya que trabaja en ciencias de la computación, comparte la preocupación de Aníbal sobre el manejo que los niños puedan darle a la IA, no solo en las escuelas sino en los hogares. Pero asegura que los avances tecnológicos no son malos en sí mismos.

“Pienso que como padres, lo que tenemos que exigirle al Departamento de Educación es claridad detallada sobre los procesos que usan para implementar la IA con los niños e información sobre cómo, cuándo y dónde la aplican. Pero además, que nos sumen al tema”, comentó la madre colombiana.

“La IA no es mala. Es muy útil, especialmente para agilizar ciertas tareas y procesos. Pero también es necesario combinarla con programas y tareas de análisis, donde los padres también seamos tomados en cuenta”, agregó la ingeniera de sistema.

“Hay que trabajar en equipo. Si las escuelas hacen la tarea de implementar las IA solas, puede haber problemas. Necesitamos remar todos para el mismo lado y entender todos de qué se tratan las IA, porque la verdad es que muchos padres no tienen ni idea de lo que son y el alcance que pueden tener”, agregó la madre.

Hay renuencia entre padres de familia y líderes ante la implementación de IA en las escuelas. Foto: Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Y a pesar de que El DOE advierte que “la enseñanza y el aprendizaje son actividades humanas que se ven asistidas por la tecnología, más no reemplazadas por ella”, hay padres que sienten que se ya está cruzando la línea peligrosa.

Así lo denuncia Gladys Villalba, quien afirma ser “enemiga” de la IA. Ella no ve con buenos ojos que en la escuela de su hija la pequeña tenga acceso a muchas actividades asistidas.

“Allá, mi hija me dice que hay una IA leyéndole cuentos a los niños, que hasta le graba la voz de ella y cuando le pregunté a la profesora me dijo que es una herramienta que usan en más de 150 planteles para mejorar las habilidades de lectura pero yo preferiría que fuera la maestra la que les leyera”, dijo la madre dominicana.

“También mi sobrina me contó que en la escuela de su hijo hay un jodido pingüino con una mochila verde que les enseña matemáticas. Eso no me gusta. Dónde va a quedar la humanidad de las personas. No quiero un pingüino enseñando. Para eso están las maestras”, agrega la preocupada madre. “Eso va a quitarles la imaginación a los niños aunque los profesores insistan en que es solo es un apoyo para los maestros”.

Las inquietudes también han llegado a la esfera política, y recientemente el senador Andrew Gounardes manifestó su preocupación hacia la implementación de la IA en las escuelas de la Gran Manzana.

A través de una misiva enviada al Canciller Escolar, Kamar Samuels, el político neoyorquino se refirió a la propuesta de directrices sobre inteligencia artificial (IA) para las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, y pidió que por ahora se suspenda la integración de la tecnología de IA a las aulas. La privacidad de los datos y la protección de los estudiantes, dijo, exigen protecciones más sólidas que las propuestas de IA del DOE no abordan todavía.

“Me he reunido con las partes interesadas de mi distrito para sondear su opinión sobre lo que se está proponiendo. Su respuesta ha sido abrumadoramente negativa y existe un consenso universal de que la propuesta es gravemente incompleta”, dijo el senador insistiendo en una pausa.

“Eso permitiría que las escuelas, los maestros y los padres se involucren de manera más auténtica en el proceso, garantizando que las políticas estén arraigadas en la comunidad, alineadas con las realidades del aula y respaldadas por la tecnología”, manifestó el legislador de Brooklyn. “Si bien comprendo que esta tecnología está evolucionando y que, con el tiempo, desempeñará un papel en la vida de todos nosotros, existen muchas preguntas e inquietudes pendientes sobre las directrices propuestas que requieren una mayor reflexión y consideración”.

Dentro de la lista de preocupaciones manifestadas, el senador citó que investigaciones muestran que el desarrollo cognitivo se ralentiza como consecuencia del uso de la IA por parte de los estudiantes.

También criticó que la guía de IA del DOE no promueve un acceso restringido a los estudiantes más pequeños y que las directrices propuestas fueron elaboradas y presentadas al público sin la debida participación ciudadana.

Hay renuencia entre padres de familia y líderes ante la implementación de IA en las escuelas. Foto: Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Los padres, los maestros y los estudiantes tienen opiniones firmes sobre qué es lo que mejor funciona para su comunidad escolar, y estas voces deberían tener prioridad”, agregó Gounardes.

“Los Consejos de Educación Comunitaria (CEC) no fueron informados con antelación ni se les brindó la oportunidad de aportar sus comentarios antes de que se hicieran públicas las directrices propuestas”, dijo. “No existe ningún requisito de consentimiento paterno ni una opción para optar por no participar”.

A pesar de las críticas y preocupaciones, el Departamento de Educación insiste en que la guía de Inteligencia Artificial refleja su compromiso con los estudiantes, las familias, los educadores, los líderes, las comunidades y los socios. Además afirman que el procceso no está terminado.

“Estamos trabajando para incorporar más de sus aportaciones en nuestra próxima Guía de IA. Próximamente compartiremos actualizaciones sobre nuestro progreso”, agregaron, tras recalcar que la IA no es “un sustituto del maestro, el consejero o el directivo escolar. Ni un sustituto de la confianza que existe entre las familias, los educadores y las comunidades”. Sin embargo, reconocen que las IA no son siempre precisas, pueden generar errores, información inventada y resultados sesgados.

Durante el período de consulta de 45 días promovido por el DOE para abordar el salto de la IA a las aulas, más de 6,000 personas se manifestaron y en buena parte de los comentarios hubo quienes se declararon “aterrorizados”. Sienten que no es el momento de dar ese paso, porque todavía las escuelas y el personal no están preparadas y falta mucho qué definer y aclarar.

Además, calificaron como una muleta tecnológico a la IA propuesta, que a través del llamado plan semáforo del DOE muestra que acciones “en rojo” nunca estarían permitidas en las escuelas, “amarillo”, exigiría “criterio prudente” y “supervisión adulta”, y “verde”, acciones aprobadas y fomentadas.

“Rechazamos el simulacro de proceso de 45 días del Departamento de Educación, así como su encuesta inadecuada y restrictiva, ante lo que claramente constituye una conclusión preestablecida: abrazar a las grandes empresas tecnológicas a expensas de nuestros estudiantes”, dijo el grupo de defensa Parent Coalition for Student Privacy que teme que la implementación de la IA como se propone actualmente podría perjudicar irreparablemente a los estudiantes.