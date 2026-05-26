Primeras imágenes del octágono de UFC para función en la Casa Blanca [Video]
Será una función especial por el cumpleaños número 80 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Washington se prepara para una escena poco habitual. El jardín sur de la Casa Blanca avanza en su transformación para albergar una función especial de UFC que coincidirá con el cumpleaños número 80 de Donald Trump.
Y también dentro de las celebraciones previstas por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
La organización de artes marciales mixtas mostró recientemente una nueva recreación visual del recinto que se levantará frente a la residencia presidencial.
La estructura incluye un enorme arco decorado con motivos patrióticos sobre el octágono y una distribución preparada para recibir a miles de asistentes.
Construcción de octágono en la Casa Blanca
El proyecto ya se encuentra en fase de construcción y forma parte de una agenda de eventos de gran magnitud impulsada para la conmemoración nacional.
Entre las iniciativas también figura una carrera urbana de IndyCar diseñada para recorrer algunos de los lugares más reconocibles de Washington, entre ellos el Monumento a Washington y el Capitolio. La competición está prevista para agosto.
Trump aseguró días atrás que el interés por las entradas ha alcanzado niveles extraordinarios.
“Nunca había visto a tanta gente desear algo como desean esas entradas”, afirmó. “Es una UFC única en su especie”.
Según explicó el propio expresidente, la arena temporal tendrá capacidad para más de 4,000 personas.
Paralelamente, los alrededores del Ellipse servirán como punto de encuentro para el UFC Freedom 250 Fan Fest, un espacio abierto donde entre 75,000 y 100,000 aficionados podrán seguir las peleas sin coste.
Las actividades relacionadas con la cartelera no quedarán limitadas a la Casa Blanca. Los organizadores ya adelantaron que los pesajes ceremoniales se celebrarán en el Lincoln Memorial, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital estadounidense.
Seguir leyendo:
UFC Freedom 250 en la Casa Blanca contará con medidas de seguridad tipo Super Bowl
Ilia Topuria calienta UFC Freedom 250 en la Casa Blanca con mensaje a Donald Trump
Ilia Topuria, Justin Gaethje y Alex Pereira: cartelera completa de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca