Primeras imágenes del octágono de UFC para función en la Casa Blanca [Video]

Washington se prepara para una escena poco habitual. El jardín sur de la Casa Blanca avanza en su transformación para albergar una función especial de UFC que coincidirá con el cumpleaños número 80 de Donald Trump.

Y también dentro de las celebraciones previstas por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Construction has begun at the White House for UFC Freedom 250 🇺🇸 #UFCWhiteHouse



SUNDAY | June 14 on @paramountplus pic.twitter.com/ImZK1RgOY1 — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) May 26, 2026

La organización de artes marciales mixtas mostró recientemente una nueva recreación visual del recinto que se levantará frente a la residencia presidencial.

La estructura incluye un enorme arco decorado con motivos patrióticos sobre el octágono y una distribución preparada para recibir a miles de asistentes.

🏗️ Así van las obras en la Casa Blanca para el UFC Freedom 250 del próximo 14 de junio.



Se está construyendo un estadio temporal que acogerá a 5.000 espectadores y se trabaja al milímetro en el ensamblaje de una estructura semicircular.#UFCWhiteHouse #UFCHBOMax pic.twitter.com/q1xPpIlqUT — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 26, 2026

Construcción de octágono en la Casa Blanca

El proyecto ya se encuentra en fase de construcción y forma parte de una agenda de eventos de gran magnitud impulsada para la conmemoración nacional.

Entre las iniciativas también figura una carrera urbana de IndyCar diseñada para recorrer algunos de los lugares más reconocibles de Washington, entre ellos el Monumento a Washington y el Capitolio. La competición está prevista para agosto.

🚨 Construction has begun on the White House south lawn for the upcoming UFC event on June 14 👀



(via @news_jul) pic.twitter.com/lTeXwhooO9 — Championship Rounds (@ChampRDS) May 25, 2026

Trump aseguró días atrás que el interés por las entradas ha alcanzado niveles extraordinarios.

“Nunca había visto a tanta gente desear algo como desean esas entradas”, afirmó. “Es una UFC única en su especie”.

Según explicó el propio expresidente, la arena temporal tendrá capacidad para más de 4,000 personas.

Paralelamente, los alrededores del Ellipse servirán como punto de encuentro para el UFC Freedom 250 Fan Fest, un espacio abierto donde entre 75,000 y 100,000 aficionados podrán seguir las peleas sin coste.

Las actividades relacionadas con la cartelera no quedarán limitadas a la Casa Blanca. Los organizadores ya adelantaron que los pesajes ceremoniales se celebrarán en el Lincoln Memorial, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital estadounidense.

🇺🇸 The White House South Lawn is getting a UFC octagon and a ballroom.



The President is building a party venue and hosting fights on the lawn.



Somehow this is the most on-brand thing that's ever happened at 1600 Pennsylvania Avenue.@GeoPWatch https://t.co/pjYDTjZOPu pic.twitter.com/I5geJC13Hi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 25, 2026

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