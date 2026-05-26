Republicanos frenan en Carolina del Sur rediseño electoral respaldado por Trump

La ofensiva republicana para modificar los distritos congresionales de Carolina del Sur sufrió un freno inesperado este martes, cuando el Senado estatal bloqueó una propuesta respaldada por aliados de Donald Trump que buscaba rediseñar el mapa electoral antes de las elecciones de medio mandato.

El plan pretendía alterar los límites de varios distritos del estado, incluido el único con mayoría negra, actualmente representado por el demócrata James Clyburn.

Calendario electoral

La propuesta ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes estatal y pretendía aplicarse antes de las elecciones de medio mandato. Incluso contemplaba adelantar nuevas primarias en agosto para los distritos afectados.

Sin embargo, varios republicanos cambiaron de posición después de que comenzara la votación anticipada para las primarias originalmente previstas para junio.

“Ni mi conciencia ni mi sentido común me permitirán detener una elección que ya está en marcha”, declaró el senador republicano Richard Cash, quien terminó votando contra la medida, según recogió NBC News.

Críticas internas al proceso

El fracaso del proyecto también dejó expuestas divisiones dentro del propio Partido Republicano en Carolina del Sur.

El senador estatal Tom Davis cuestionó la rapidez con la que avanzó la propuesta y aseguró que el proceso fue elaborado por asesores externos sin suficiente deliberación local.

“Hemos subcontratado por completo nuestra obligación constitucional de preparar un mapa de redistribución de distritos electorales para el Congreso a un consultor en Washington”, afirmó.

Semanas atrás, varios republicanos del Senado estatal ya habían mostrado resistencia a revisar nuevamente los mapas electorales durante la sesión ordinaria, aunque posteriormente el gobernador Henry McMaster convocó una sesión extraordinaria tras la presión de dirigentes republicanos nacionales.

Disputa nacional por los mapas electorales

El debate en Carolina del Sur forma parte de una ofensiva más amplia impulsada por Trump para rediseñar distritos en estados gobernados por republicanos con el objetivo de reforzar la mayoría conservadora en la Cámara de Representantes.

En las últimas semanas, estados como Florida y Tennessee aprobaron nuevos mapas electorales, mientras Luisiana mantiene discusiones similares.

Al mismo tiempo, varias de estas redistribuciones continúan enfrentando desafíos judiciales. Este martes, un panel federal bloqueó temporalmente el uso de un nuevo mapa congresional en Alabama diseñado por republicanos.