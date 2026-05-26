Tribunal bloquea temporalmente mapa electoral de la Cámara de Representantes de Alabama

Un panel de tres jueces de un tribunal federal frenó la aplicación del mapa electoral para la Cámara de Representantes propuesto por los legisladores republicanos en Alabama.

La resolución judicial tiene influencia directa en la organización de las elecciones de medio término a celebrarse en noviembre, al impedir una distribución territorial que hubiese favorecido la obtención de un escaño extra para la bancada republicana, informó Politico.

La disputa legal se intensificó tras un dictamen de la Corte Suprema sobre la Ley de Derechos Electorales emitido a principios de año. Luego de esa sentencia, las autoridades de Alabama intentaron reinstaurar la demarcación geográfica de 2023, que contemplaba un único distrito con tendencia hacia el Partido Demócrata y que ya había sido inhabilitada en instancias judiciales previas.

Sin embargo, el tribunal dictaminó este martes la prohibición definitiva de dicho diseño. En su lugar, los magistrados ordenaron al estado la adopción obligatoria de un esquema electoral que garantice la existencia de dos escaños con mayoría de población afroamericana.

Argumentos del panel de jueces

Los integrantes del tribunal sustentaron la paralización del mapa propuesto argumentando la necesidad de proteger las garantías civiles de los votantes durante el proceso electoral.

“En definitiva, no vemos una manera clara de exigir a los habitantes de Alabama que emitan sus votos en las elecciones de 2026 bajo un plan de distritos viciado por una discriminación intencional basada en la raza”, señaló el panel.

Pese a la decisión, se espera que los representantes republicanos apelen esta decisión ante la Corte Suprema para revertir el veredicto del tribunal inferior. Semanas atrás, la máxima instancia judicial del país había otorgado el permiso para avanzar con la redistribución de distritos, delegando la definición del procedimiento a la corte que emitió este último fallo.

Aunque Alabama ejecutó una parte de sus elecciones primarias la semana pasada, la gobernadora del estado, la republicana Kay Ivey, decretó el aplazamiento de los comicios en varios distritos específicos de la Cámara de Representantes para ajustar el proceso a las exigencias del nuevo mapa definitivo.

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