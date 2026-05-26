Shakira dedica inesperado mensaje a su expareja Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira sorprendió al enviarle un mensaje de agradecimiento a su expareja y padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, tras protagonizar una de las rupturas más polémicas del espectáculo.

La artista ofreció una entrevista a The Times en la que declaró que no siente rencor hacia Piqué, a más de 4 años de su ruptura, ya que gracias a él se convirtió en madre de dos niños.

“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, dijo la intérprete de “Antología” al medio de comunicación británico.

En esa misma entrevista, Shakira se refirió al dolor que sintió durante su separación y aseguró que eso la convirtió, al menos, en una mujer fuerte.

“Fue mi momento más oscuro. Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre. He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o, al menos, más fuerte”, dijo la cantante colombiana.

Shakira y Gerard Piqué iniciaron su relación en 2010 luego de que se conocieron durante la Copa del Mundo, que ese año se celebró en Sudáfrica y para la cual Shakira fue la encargada de la canción oficial (el famoso “Waka, waka”).

Estuvieron juntos durante 12 años y tuvieron dos hijos juntos: Milan y Sasha. La familia se estableció en Barcelona, ya que Piqué jugaba para el FC Barcelona. Durante su relación, Shakira y Piqué se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas de la industria del entretenimiento.

En 2022 se confirmó la ruptura de la pareja debido a una supuesta infidelidad del deportista con su actual novia, Clara Chía Martí. Esta separación inició una fuerte polémica por la supuesta infidelidad de Piqué y las decisiones posteriores de Shakira. La cantante decidió dejar Barcelona y mudarse con sus hijos a Miami. En ese proceso lanzó una de las canciones más controversiales de su carrera: la “BZRP Session Vol. 53” con el productor argentino Bizarrap. En ese tema, la cantante lanzó mensajes directos a Gerard Piqué y Clara Chía, haciendo juegos de palabras con los nombres de ambos en la letra de la canción.

Durante los últimos años, la cantante se concentró en retomar su carrera musical una vez establecida en Miami. En 2024 lanzó su álbum “Las mujeres ya no lloran” con el que se fue de gira que comenzó el 11 de febrero de 2025 en Brasil y concluirá oficialmente el 28 de noviembre de 2026 en la ciudad de Guiza, Egipto.

Sigue leyendo:

·Niños de la fundación de Uganda también estarán en el video de “Dai Dai” con Shakira

·Con grandes sorpresas Shakira estrenó “Dai Dai”, el video oficial del Mundial 2026

·Shakira gana juicio contra Hacienda en España