Fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey citan a la FIFA por aumento irregular de boletos para el Mundial

Las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey enviaron citaciones legales a la FIFA para recolectar información sobre los métodos de comercialización y distribución de boletos para los partidos de la Copa Mundial, enfocándose en las operaciones vinculadas al MetLife Stadium, sede de ocho compromisos del torneo

La recolección de datos se produce tras reportes de prensa y denuncias sobre presuntas fallas de información en la ubicación de sus asientos, así como un incremento irregular en los costos de las entradas. La investigación cuenta con el apoyo del Departamento de Protección al Consumidor y a los Trabajadores de la Ciudad de Nueva York (DCWP), informó la Oficina de Prensa de la Fiscal de NY.

Los expedientes detallan que la FIFA segmentó inicialmente las tribunas en cuatro rangos de precios. Posteriormente, la organización habilitó subdivisiones denominadas “Categorías Frontales” con costos superiores, reubicando a los usuarios que adquirieron boletos prioritarios en la primera fase hacia sectores más distantes del terreno o detrás de los arcos. Asimismo, se evalúan reclamos de compradores que pagaron tarifas de Categoría 1 y recibieron puestos correspondientes a la Categoría 2.

¿Qué indicaron las fiscales generales?

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, manifestó en la notificación de las citaciones que las personas mercen la oportunidad de tener entradas con precios razonables.

“Los neoyorquinos han estado esperando años a que el Mundial llegue a nuestra zona, y merecen una oportunidad justa de conseguir entradas asequibles”, señaló.

Por su parte, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, señaló la posición de su oficina frente a los procesos de distribución.

“Ser honesto con respecto a la venta de entradas no es complicado. Sin embargo, la FIFA ha convertido la compra de una entrada para la Copa Mundial en un guantelete de confusión, escasez artificial y precios desorbitados; todo ello a expensas de los consumidores y trabajadores de Nueva Jersey”, afirmó.

Evaluación de tarifas dinámicas

El proceso de investigación examinará el uso del sistema de tarifas dinámicas, el cual ajusta los montos de acuerdo con la demanda del mercado. Datos recopilados indican que, entre octubre de 2025 y abril de 2026, la FIFA aplicó incrementos en el valor de las entradas para más de 90 compromisos del calendario, con una variación promedio de alza del 34% en sus tres divisiones principales.

Samuel A.A. Levine, comisionado del DCWP, declaró que los reportes sobre conductas que contradicen las normas de protección local resultan “profundamente inquietantes”. Entretanto, las oficinas habilitaron canales telefónicos y digitales para recibir reportes de usuarios afectados.

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