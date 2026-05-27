Anne Hathaway y una sorpresiva revelación: “Estuve medio ciega durante diez años”

Anne Hathaway no ha parado de deslumbrar con cada una de sus interpretaciones en Hollywood y recientemente su viralidad se ha incrementado por el estreno de “The Devil Wears Prada 2“. No obstante, este martes dio una revelación que muy pocas personas sabían tras afirmar que estuvo durante casi 10 años trabajando “media ciega”.

Eso lo hizo en una entrevista en el podcast de The New York Times, donde confesó que se vio afectada por una catarata de inicio temprano, la cual limitó su visión durante aproximadamente 10 años.

Anne Hathaway dice que casi queda ciega

Sus problemas con la catarata que se le presentó fueron en el ojo izquierdo, donde indica que perdió la vista casi por completo durante toda la etapa de sus 30 años. “Estuve medio ciega durante diez años”, afirmó la actriz,

“Afectó tanto mi visión que estaba básicamente ciega del ojo izquierdo desde el punto de vista legal, y terminé operándome”, añadió Hathaway.

Anne Hathaway ya está completamente sana y lo ve como un milagro

La actriz que cuenta con un Oscar reveló que pudo recuperar la vista a plenitud debido a una cirugía y ahora considera que aprecia mucho más el poder que tiene la mirada.

“Aprecio la visión porque, literalmente, siento que cada día, cuando me despierto y puedo ver como veo, es un milagro“, señaló Anne, considerando que gracias a los avances médicos pudo resolver un problema que estaba afectando más allá de su vista, haberse percatado previamente.

“No me di cuenta de lo mal que había llegado a estar hasta que finalmente pude ver el espectro completo”, señaló, evidenciando el impacto transformador de la operación.

“No me había dado cuenta de que, en realidad, estaba afectando a mi sistema nervioso“, también destacó la actriz de 43 años, quien se encuentra promocionando la nueva cinta donde participará, “Mother Mary”.

Sigue leyendo: