Confirman que Armando Iannucci escribirá “Paddington 4”

Esta semana, se ha confirmado que todo está en marcha para la producción de “Paddington 4”. Para comenzar, han seleccionado al guionista escocés Armando Iannucci para que se encargue del guion, junto con su compañero Simon Blackwell.

Iannucci y Blackwell ya han trabajado juntos en otros momentos, incluso fueron dupla en algunos de los proyectos más importantes de Iannucci: “Veep” y “The Thick of It”. Entre los logros de Iannucci también está el haber sido nominado a los Premios Oscar por la película “In the Loop”, la cual dirigió y de la cual también se encargó de colaborar con el guion.

La incorporación del guionista escocés al equipo de la cuarta película de la saga fue confirmada por “Variety”, mismo medio que también habla sobre la posibilidad de que Dougal Wilson regrese a la dirección de la película tras haber dirigido la anterior: “Paddington in Peru” (2024).

El guion de esa tercera película fue trabajo de Mark Burton, Jon Foster y James Lamont. También hay que recordar que sus dos predecesoras fueron dirigidas por Paul King. Hasta la fecha, “Paddington” (2014), “Paddington 2” (2017) y “Paddington en Perú” (2024) lograron recaudar $800 millones de dólares en taquilla mundial.

Por ahora se desconocen los detalles sobre la trama de esta nueva película, aunque a inicios de año, cuando se anunció que estaba en producción, se dio especial atención a que habían contratado a guionistas especializados en comedia, lo que se puede traducir en que quieren que la nueva película tenga mucho más comedia que las anteriores.

Studiocanal, productora encargada de esta saga, tampoco ha informado sobre cuándo comenzará su rodaje y cuándo planean estrenar oficialmente en cines. Se puede asumir que es un proyecto que llegará a las carteleras en 2028.

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