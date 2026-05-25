Ben Stiller protagonizará “Protective Custody” para Apple TV

La semana pasada se informó que el actor Ben Stiller será el protagonista de la próxima serie de comedia que Apple TV está preparando. Esta se convertiría en la primera serie de comedia que se encarga de protagonizar, pese a tener una carrera actoral de casi cuarenta años.

La serie se llamará “Protective Custody” y entre sus creadores están Mike Judge, Steve Hely y Dave King Parks. Judge, quien es conocido por la serie “Silicon Valley” (2014-2019), será el encargado de la dirección.

Hay que recordar que Stiller ha sido protagonista de muchas comedias, como por ejemplo “There’s Something About Mary” (“Loco por Mary”, 1998) y la saga de “Night at the Museum” (“Una noche en el museo”), pero en series de televisión solo ha tenido participaciones especiales.

En los últimos años, Apple TV se ha convertido en una productora y plataforma premiada y reconocida en el medio. Incluso, muchos críticos aseguran que están sacando las mejores series del mercado, por encima de producciones de Netflix o HBO.

Incluso, Stiller ya estuvo involucrado en uno de esos éxitos de la plataforma, pues fue director de varios episodios de “Severance”, serie protagonizada por Adam Scott. Justo una de las razones por las que ha tenido éxito esta serie es por la dirección en manos del actor, en la que se logra una estética perfecta que logra transportar al público a esta realidad distópica dentro de una oficina.

Hasta la fecha, “Severance” ha estrenado dos temporadas y ha sido renovada para una tercera temporada, aunque en su momento sorprendió que ya Stiller no estaría involucrado en su dirección.

Por ahora, se han compartido muchos detalles sobre la trama de “Protective Custody”, aunque “Deadline” ha informado que el proyecto está inspirado en otras series como “Hogan’s Heroes” y “The Office”. El mismo medio asegura que esta serie se ha convertido en una prioridad para la plataforma, aunque aún no se sabe cuándo quiere estrenarla.

Tampoco se han dado detalles sobre quiénes completarán el elenco de la serie. Lo que sí es seguro es que promete unirse a la lista de éxitos de la plataforma junto con “The Studio”, “Ted Lasso”, “Slow Horses” y “The Morning Show”.

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