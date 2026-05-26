Bad Bunny se suma al universo de “Toy Story 5” con un nuevo personaje

El cantante boricua Bad Bunny debutará como actor de doblaje para la próxima entrega de “Toy Story”, icónico universo de juguetes de Pixar.

El estudio de animación Pixar anunció este martes que el astro musical puertorriqueño se unirá al elenco de voces de la próxima entrega de Toy Story en el papel de “Pizza with Sunglasses” (Pizza con Gafas de Sol).

“¡Vamos! @badbunnypr es Pizza with Sunglasses en #ToyStory5”, escribió Pixar en un video de presentación del nuevo personaje para esta cinta animada.

Disney adelantó que “Pizza with Sunglasses”, el personaje al que Bad Bunny le dará voz, forma parte de un grupo de juguetes abandonados en la nueva entrega de la franquicia animada.

“Con un aire naturalmente cool y misterioso, Pizza con Gafas de Sol forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín”, adelanta Disney en un comunicado.

Esta nueva entrega de “Toy Story” sigue a los juguetes protagonistas enfrentando la nueva realidad de entretenimiento tecnológico para niños. “Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?”, adelanta la sinopsis oficial del filme.

En el pasado, Bad Bunny demostró el profundo cariño que siente por “Toy Story” cuando, en pleno confinamiento por el covid-19, hizo una especie de minipelícula usando sus propios juguetes de Toy Story. El cantante tituló estas minipelículas improvisadas como “Toy Story en los tiempos del coronavirus”.

Bad Bunny ha acumulado experiencia en la actuación al participar en varios proyectos cinematográficos como “Happy Gilmore 2”, “Bullet Train”, “Fast and Furious 9”, “Cassandro” y “Caught Stealing”.

“Toy Story 5” está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL-E, Buscando a Dory). La película se estrenará solo en cines el 17 de junio de 2026.

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