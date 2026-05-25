El AC Milan despide a Allegri en limpia institucional tras no clasificar a Champions League

El AC Milan provocó un auténtico terremoto institucional este lunes al anunciar la destitución de su director técnico Massimiliano Allegri tras consumarse el fracaso deportivo de quedar fuera de los puestos de clasificación para la próxima UEFA Champions League.

El fondo estadounidense RedBird Capital Partners, propietario de la entidad rossonera, ha ejecutado una “limpieza” absoluta en la cúpula directiva, cesando con efecto inmediato al director ejecutivo Giorgio Furlani, al director deportivo Igli Tare y al director técnico Geoffrey Moncada.

“Ahora es tiempo de cambios y de una profunda reorganización del área deportiva del Club”, reza el tajante comunicado emitido por la institución.

La gota que colmó el vaso de la paciencia de los propietarios fue la dolorosa derrota sufrida este domingo en San Siro frente al Cagliari (1-2) en la última jornada de la Serie A. Este resultado relegó al Milan a la quinta posición de la tabla, sepultando el objetivo prioritario que se había trazado a principios de curso.

Desde la directiva han calificado la campaña como un “fracaso inequívoco”, señalando que, aunque el primer equipo logró mantenerse en las dos primeras plazas del campeonato italiano durante gran parte del año, el desplome en el tramo final estuvo completamente por debajo de las expectativas.

El decepcionante cierre de temporada también salpica la parcela de jugadores, eclipsando el rendimiento del delantero mexicano Santiago ‘Bebote’ Giménez, quien cierra así un año gris en el plano colectivo tras su desembarco en San Siro.

El club de la Lombardía avanzó que la nueva estructura organizativa y el nombre del próximo estratega encargado de liderar la reconstrucción deportiva de cara a la temporada 2026-2027 serán comunicados en los próximos días, una vez queden ratificados por la junta de propietarios.

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