Día Nacional de la Hamburguesa: ¿dónde encontrar las mejores promociones?

Restaurantes de comida rápida lanzarán ofertas especiales con descuentos, combos y hamburguesas gratis este 28 de mayo

Muchas de las promociones continuarán vigentes días después del 28 de mayo.

Muchas de las promociones continuarán vigentes días después del 28 de mayo. Crédito: NeuroGraphiq | Shutterstock

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Por  Raúl Rodríguez Cota

El próximo jueves 28 de mayo se celebrará el Día Nacional de la Hamburguesa en Estados Unidos, y decenas de cadenas de comida rápida y restaurantes lanzarán promociones especiales con hamburguesas gratis, descuentos y combos a precios reducidos.

La hamburguesa sigue siendo uno de los platillos favoritos de los estadounidenses.

De acuerdo con datos de Technomic, los consumidores gastaron $115,000 millones en cadenas de hamburguesas durante 2025, mientras que este tipo de restaurantes representa cerca del 20% del gasto total en cadenas de comida del país.

Burger King

Burger King ofrecerá una hamburguesa gratis a miembros de Royal Perks que hagan una compra mínima de $3 usando la aplicación BK App o el sitio web bk.com.

Además, quienes gasten $10 o más podrán acceder a una promoción de Spotify Premium:

–Nuevos usuarios: hasta cuatro meses gratis.
–Usuarios anteriores: dos meses gratis si dejaron el servicio hace más de 30 días y no usaron promociones recientes.

La oferta estará disponible hasta el 13 de junio.

Shake Shack

La cadena regalará una ShackBurger gratis en compras de $10 o más utilizando el código FREEBURGER en la app, página web o tiendas participantes.

La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo.

Smashburger

Los clientes podrán comprar cualquier hamburguesa sencilla Smash Burger por $5.28.

La promoción aplica usando el código 528SINGLE en línea o mencionando la oferta en sucursal.

Whataburger

Los miembros de Whataburger Rewards recibirán una hamburguesa gratis al ordenar papas medianas y bebida mediana.

Además, cada compra participante dará acceso a un sorteo para ganar hamburguesas gratis durante un año.

Jack in the Box

La cadena ofrecerá una Jr. Jumbo Jack gratis con compras de $1 o más el 28 de mayo.

También promocionará el nuevo combo Smashed Jack Sliders Munchie Meal, que incluye:
–Dos sliders.
–Dos tacos.
–Papas curly fries.
–Bebida.

Algunos vasos promocionales incluirán acceso a un concurso con premio mayor de $75,000.

Carl’s Jr. y Hardee’s

Los usuarios de My Rewards podrán comprar una Famous Star y obtener otra por solo un centavo mediante la aplicación oficial.

Checkers & Rally’s

Durante el 27 y 28 de mayo, quienes compren una Classic Burger recibirán otra completamente gratis.

Del Taco

La cadena regalará una Double Del Cheeseburger al comprar otra entre el 28 y 30 de mayo.

Dairy Queen

Miembros de DQ Rewards obtendrán $1 de descuento en cualquier Signature Stackburger entre el 25 y 31 de mayo.

Red Robin

La promoción Big YUMMM incluirá:
–Red’s Double Burger.
–Guarnición ilimitada.
–Bebida ilimitada.

Todo por $9.99.

Ruby Tuesday

La cadena venderá una Single Patty American Smashed Burger con papas fritas o tater tots y barra Endless Garden Bar por $8.99.

Sonic

Miembros de Sonic Rewards podrán obtener gratis:
?Una Sonic Smasher o All-American Smasher con compra mínima de $3.
?O una bebida mediana gratis con compra mínima de $3.

La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo.

Wayback Burgers

Ofrecerá una Classic Burger por $5 el 28 de mayo en restaurantes participantes.

Buffalo Wild Wings

Los nuevos usuarios que se registren en Buffalo Wild Wings Rewards podrán recibir una hamburguesa gratis con compras de $15 o más.

Duffy’s Sports Grill

La cadena venderá una hamburguesa Original Cheeseburger de media libra con papas por $7.99 al comprar cualquier bebida.

Farmer Boys

Miembros del programa VIF podrán comprar una Big Cheese Cheeseburger por $3.99 mediante la aplicación oficial.

Hard Rock Cafe

Entre las 3:00 p.m. y 6:00 p.m. del 28 de mayo habrá promoción de compra una hamburguesa Classic Smashed Burger y recibe otra gratis.

Los miembros del programa Unity by Hard Rock también podrán obtener una hamburguesa gratis.

Otras cadenas con promociones especiales

También participarán:
–Big Buns.
–Metro Diner.
–Firebirds Wood Fired Grill.
–Bad Daddy’s Burger Bar.
–Hat Creek Burger Company.
–Good Times.

Algunas promociones estarán disponibles únicamente para miembros de programas de recompensas o mediante aplicaciones móviles.

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