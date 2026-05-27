Día Nacional de la Hamburguesa: ¿dónde encontrar las mejores promociones?
Restaurantes de comida rápida lanzarán ofertas especiales con descuentos, combos y hamburguesas gratis este 28 de mayo
El próximo jueves 28 de mayo se celebrará el Día Nacional de la Hamburguesa en Estados Unidos, y decenas de cadenas de comida rápida y restaurantes lanzarán promociones especiales con hamburguesas gratis, descuentos y combos a precios reducidos.
La hamburguesa sigue siendo uno de los platillos favoritos de los estadounidenses.
De acuerdo con datos de Technomic, los consumidores gastaron $115,000 millones en cadenas de hamburguesas durante 2025, mientras que este tipo de restaurantes representa cerca del 20% del gasto total en cadenas de comida del país.
Burger King
Burger King ofrecerá una hamburguesa gratis a miembros de Royal Perks que hagan una compra mínima de $3 usando la aplicación BK App o el sitio web bk.com.
Además, quienes gasten $10 o más podrán acceder a una promoción de Spotify Premium:
–Nuevos usuarios: hasta cuatro meses gratis.
–Usuarios anteriores: dos meses gratis si dejaron el servicio hace más de 30 días y no usaron promociones recientes.
La oferta estará disponible hasta el 13 de junio.
Shake Shack
La cadena regalará una ShackBurger gratis en compras de $10 o más utilizando el código FREEBURGER en la app, página web o tiendas participantes.
La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo.
Smashburger
Los clientes podrán comprar cualquier hamburguesa sencilla Smash Burger por $5.28.
La promoción aplica usando el código 528SINGLE en línea o mencionando la oferta en sucursal.
Whataburger
Los miembros de Whataburger Rewards recibirán una hamburguesa gratis al ordenar papas medianas y bebida mediana.
Además, cada compra participante dará acceso a un sorteo para ganar hamburguesas gratis durante un año.
Jack in the Box
La cadena ofrecerá una Jr. Jumbo Jack gratis con compras de $1 o más el 28 de mayo.
También promocionará el nuevo combo Smashed Jack Sliders Munchie Meal, que incluye:
–Dos sliders.
–Dos tacos.
–Papas curly fries.
–Bebida.
Algunos vasos promocionales incluirán acceso a un concurso con premio mayor de $75,000.
Carl’s Jr. y Hardee’s
Los usuarios de My Rewards podrán comprar una Famous Star y obtener otra por solo un centavo mediante la aplicación oficial.
Checkers & Rally’s
Durante el 27 y 28 de mayo, quienes compren una Classic Burger recibirán otra completamente gratis.
Del Taco
La cadena regalará una Double Del Cheeseburger al comprar otra entre el 28 y 30 de mayo.
Dairy Queen
Miembros de DQ Rewards obtendrán $1 de descuento en cualquier Signature Stackburger entre el 25 y 31 de mayo.
Red Robin
La promoción Big YUMMM incluirá:
–Red’s Double Burger.
–Guarnición ilimitada.
–Bebida ilimitada.
Todo por $9.99.
Ruby Tuesday
La cadena venderá una Single Patty American Smashed Burger con papas fritas o tater tots y barra Endless Garden Bar por $8.99.
Sonic
Miembros de Sonic Rewards podrán obtener gratis:
?Una Sonic Smasher o All-American Smasher con compra mínima de $3.
?O una bebida mediana gratis con compra mínima de $3.
La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo.
Wayback Burgers
Ofrecerá una Classic Burger por $5 el 28 de mayo en restaurantes participantes.
Buffalo Wild Wings
Los nuevos usuarios que se registren en Buffalo Wild Wings Rewards podrán recibir una hamburguesa gratis con compras de $15 o más.
Duffy’s Sports Grill
La cadena venderá una hamburguesa Original Cheeseburger de media libra con papas por $7.99 al comprar cualquier bebida.
Farmer Boys
Miembros del programa VIF podrán comprar una Big Cheese Cheeseburger por $3.99 mediante la aplicación oficial.
Hard Rock Cafe
Entre las 3:00 p.m. y 6:00 p.m. del 28 de mayo habrá promoción de compra una hamburguesa Classic Smashed Burger y recibe otra gratis.
Los miembros del programa Unity by Hard Rock también podrán obtener una hamburguesa gratis.
Otras cadenas con promociones especiales
También participarán:
–Big Buns.
–Metro Diner.
–Firebirds Wood Fired Grill.
–Bad Daddy’s Burger Bar.
–Hat Creek Burger Company.
–Good Times.
Algunas promociones estarán disponibles únicamente para miembros de programas de recompensas o mediante aplicaciones móviles.
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