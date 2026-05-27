Día Nacional de la Hamburguesa: ¿dónde encontrar las mejores promociones?

El próximo jueves 28 de mayo se celebrará el Día Nacional de la Hamburguesa en Estados Unidos, y decenas de cadenas de comida rápida y restaurantes lanzarán promociones especiales con hamburguesas gratis, descuentos y combos a precios reducidos.

La hamburguesa sigue siendo uno de los platillos favoritos de los estadounidenses.

De acuerdo con datos de Technomic, los consumidores gastaron $115,000 millones en cadenas de hamburguesas durante 2025, mientras que este tipo de restaurantes representa cerca del 20% del gasto total en cadenas de comida del país.

Burger King

Burger King ofrecerá una hamburguesa gratis a miembros de Royal Perks que hagan una compra mínima de $3 usando la aplicación BK App o el sitio web bk.com.

Además, quienes gasten $10 o más podrán acceder a una promoción de Spotify Premium:

–Nuevos usuarios: hasta cuatro meses gratis.

–Usuarios anteriores: dos meses gratis si dejaron el servicio hace más de 30 días y no usaron promociones recientes.

La oferta estará disponible hasta el 13 de junio.

Shake Shack

La cadena regalará una ShackBurger gratis en compras de $10 o más utilizando el código FREEBURGER en la app, página web o tiendas participantes.

La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo.

Smashburger

Los clientes podrán comprar cualquier hamburguesa sencilla Smash Burger por $5.28.

La promoción aplica usando el código 528SINGLE en línea o mencionando la oferta en sucursal.

Whataburger

Los miembros de Whataburger Rewards recibirán una hamburguesa gratis al ordenar papas medianas y bebida mediana.

Además, cada compra participante dará acceso a un sorteo para ganar hamburguesas gratis durante un año.

Jack in the Box

La cadena ofrecerá una Jr. Jumbo Jack gratis con compras de $1 o más el 28 de mayo.

También promocionará el nuevo combo Smashed Jack Sliders Munchie Meal, que incluye:

–Dos sliders.

–Dos tacos.

–Papas curly fries.

–Bebida.

Algunos vasos promocionales incluirán acceso a un concurso con premio mayor de $75,000.

Carl’s Jr. y Hardee’s

Los usuarios de My Rewards podrán comprar una Famous Star y obtener otra por solo un centavo mediante la aplicación oficial.

Checkers & Rally’s

Durante el 27 y 28 de mayo, quienes compren una Classic Burger recibirán otra completamente gratis.

Del Taco

La cadena regalará una Double Del Cheeseburger al comprar otra entre el 28 y 30 de mayo.

Dairy Queen

Miembros de DQ Rewards obtendrán $1 de descuento en cualquier Signature Stackburger entre el 25 y 31 de mayo.

Red Robin

La promoción Big YUMMM incluirá:

–Red’s Double Burger.

–Guarnición ilimitada.

–Bebida ilimitada.

Todo por $9.99.

Ruby Tuesday

La cadena venderá una Single Patty American Smashed Burger con papas fritas o tater tots y barra Endless Garden Bar por $8.99.

Sonic

Miembros de Sonic Rewards podrán obtener gratis:

?Una Sonic Smasher o All-American Smasher con compra mínima de $3.

?O una bebida mediana gratis con compra mínima de $3.

La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo.

Wayback Burgers

Ofrecerá una Classic Burger por $5 el 28 de mayo en restaurantes participantes.

Buffalo Wild Wings

Los nuevos usuarios que se registren en Buffalo Wild Wings Rewards podrán recibir una hamburguesa gratis con compras de $15 o más.

Duffy’s Sports Grill

La cadena venderá una hamburguesa Original Cheeseburger de media libra con papas por $7.99 al comprar cualquier bebida.

Farmer Boys

Miembros del programa VIF podrán comprar una Big Cheese Cheeseburger por $3.99 mediante la aplicación oficial.

Hard Rock Cafe

Entre las 3:00 p.m. y 6:00 p.m. del 28 de mayo habrá promoción de compra una hamburguesa Classic Smashed Burger y recibe otra gratis.

Los miembros del programa Unity by Hard Rock también podrán obtener una hamburguesa gratis.

Otras cadenas con promociones especiales

También participarán:

–Big Buns.

–Metro Diner.

–Firebirds Wood Fired Grill.

–Bad Daddy’s Burger Bar.

–Hat Creek Burger Company.

–Good Times.

Algunas promociones estarán disponibles únicamente para miembros de programas de recompensas o mediante aplicaciones móviles.

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