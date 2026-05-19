Comida ilimitada por $15.99: Applebee’s y Red Lobster ofrecen una salida al alza de precios en restaurantes

Salir a comer en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más difícil para millones de familias con recursos limitados. Mientras los precios en restaurantes siguen muy por encima de los niveles previos a la pandemia, cadenas como Applebee’s y Red Lobster han optado por ofrecer promociones ilimitadas para convencer a estos consumidores de regresar a sus mesas a precios reducidos.

Applebee’s relanzó su menú ‘All You Can Eat’ desde $15.99, mientras Red Lobster volvió a sus famosos ‘Endless Shrimp’ desde $24.99. Ambas acciones muestran que incluso las grandes cadenas están resintiendo el impacto de consumidores que han tenido que recortar gastos no esenciales, a causa de la elevada inflación. Para muchas familias hispanas, estas ofertas resultan atractivas porque son una rara oportunidad de comer fuera sin afectar el presupuesto semanal.

Hoy, comer fuera de casa cuesta un 39.3% más que en 2019. De acuerdo con la Asociación Nacional de Restaurantes, para 2025 cuatro de cada diez estadounidenses habían reducido la frecuencia con que comen fuera, por el alza de precios.

$15.99 en Applebee’s: qué incluye y cuánto ahorra tu familia

A partir del 12 de mayo de 2026, Applebee’s relanzó su menú sin límite por $15.99 por persona, que incluye papas fritas ilimitadas. La promoción ofrece tres opciones a elegir: alitas sin hueso con tres salsas disponibles, costillitas de cerdo (‘riblets’) y camarones empanizados estilo crujiente.

Para una familia de cuatro personas, la cuenta total ronda los $64 más propina e impuestos, es decir, aproximadamente lo que cuesta una sola entrada en muchos restaurantes de precio medio en Nueva York. La oferta aplica solo en restaurante; no hay opción para llevar ni para entrega a domicilio y es por tiempo limitado.

Red Lobster, el regreso más arriesgado de la temporada

En el caso de Red Lobster, el regreso de su menú tiene una razón más complicada: En 2023, la cadena convirtió ‘Endless Shrimp’ en una oferta permanente, pero el resultado fue devastador: reportó pérdidas de $11 millones por la promoción. Como consecuencia, en 2024 la cadena presentó una quiebra bajo el Capítulo 11 y cerró 93 restaurantes.

Ahora recuperó esa vieja apuesta, pero con una regla distinta: es por tiempo limitado, a $24.99 por persona en la mayoría de las sucursales. El menú incluye cinco preparaciones, entre ellas los nuevos: ‘Marry Me Shrimp’, con salsa cremosa de tomate, ajo y hierbas.

“Después de miles de menciones en redes sociales desde la última vez que aparecieron en los menús, Red Lobster anuncia el regreso de una de sus experiencias más populares por tiempo limitado”, señaló la compañía en un comunicado oficial del 19 de abril de 2026.

¿Por qué los restaurantes apuestan por menús más económicos o ilimitados justo ahora?

No es coincidencia que ambas cadenas relanzaran sus promociones en el mismo mes.

El precio de comer fuera ha subido un 4% entre enero de 2025 y enero de 2026, más del doble que la inflación general del 2.4% de enero de 2026, según datos del Índice de Precios al Consumidor federal. En acumulado desde 2019, la comida en restaurantes es un 39.3% más cara, mientras que la inflación general llegó a 3.8% en abril.

“Los consumidores siguen saliendo a comer, pero se han vuelto mucho más selectivos cuando lo hacen”, indicó Taylor Bowley, economista del Bank of America Institute. “Incluso los lugares que supuestamente ofrecen comidas baratas ya no se sienten lo suficientemente accesibles”, agregó.

Menús económicos: McDonald’s, Burger King y otras cadenas se ajustan al bolsillo

Además de Applebee’s y Red Lobster, las cadenas de comida rápida también están reforzando sus menús económicos para retener a los clientes que sienten el golpe de la inflación al comer fuera. En varios estados, McDonald’s ha reforzado sus menús de valor a partir de $5, mientras explora paquetes familiares con sandwich, papas y bebida a precio fijo para hacer más predecible la cuenta final.

Burger King ha seguido una ruta similar, reconfigurando sus ofertas de ‘2 por’ y ‘3 por’ con hamburguesa, papas y refresco por hasta $7 en muchos mercados, aunque los precios varían según la región. Estas cadenas ya no compiten solo por sabor, sino por ofrecer una comida completa que una familia trabajadora pueda pagar sin desajustar su presupuesto semanal.

Cómo sacarle el mayor provecho a estas promociones antes de que terminen

Applebee’s : la oferta rinde más cuando los comensales llegan con buen apetito; de lo contrario, el precio regular puede ser comparable con una cena de mayor costo

: la oferta rinde más cuando los comensales llegan con buen apetito; de lo contrario, el precio regular puede ser comparable con una cena de mayor costo Red Lobster : verifica el precio en tu sucursal; en algunos locales el costo sube hasta $29.99

: verifica el precio en tu sucursal; en algunos locales el costo sube hasta Ambas cadenas : las bebidas no están incluidas y pueden elevar la cuenta considerablemente

: las bebidas no están incluidas y pueden elevar la cuenta considerablemente Vigencia: ninguna anunció fecha de término definitiva; históricamente, estas ventanas se cierran sin aviso

Preguntas frecuentes (FAQ), promociones vigentes en Applebee’s y Red Lobster

¿Cuánto cuesta el menú ilimitado de Applebee’s?

La promoción ‘All You Can Eat’ está disponible a $15.99 por persona, con tres opciones de platillo más papas fritas ilimitadas. Solo aplica en el restaurante y por tiempo limitado.

¿En qué precio está el ‘Endless Shrimp’ de Red Lobster?

La mayoría de los locales lo ofrecen a $24.99 por persona, aunque algunos cobran hasta $29.99. Incluye cinco variedades de camarones. Solo aplica en restaurante, sin fecha de cierre anunciada.

¿Por qué Red Lobster ofrece de nuevo la promoción que los llevó a la quiebra?

En 2023 la convirtieron en promoción permanente y perdieron $11 millones en meses, acelerando su bancarrota en 2024. Este regreso en 2026 es por tiempo limitado para controlar el impacto financiero.

¿Estas promociones aplican para pedidos a domicilio?

No. Ambas son exclusivas para consumo dentro del restaurante. No aplican para DoorDash, Uber Eats ni en pedidos para llevar.

Conclusión

La última vez que Red Lobster apostó por lo ilimitado sin restricción de tiempo, terminó en quiebra. Eso no significa que esta oferta los lleve por el mismo camino, pero la ventana puede cerrarse antes de lo esperado.

Para las familias que buscan estirar el presupuesto de comidas fuera de casa, este es el momento de aprovechar ofertas similares. Y si la historia sirve de guía: cuando estas ofertas terminan, no siempre regresan pronto.

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