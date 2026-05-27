Espaillat denuncia “condiciones horribles” tras visitar Delaney Hall durante huelga de hambre

El presidente del Caucus Hispano del Congreso y representante por Nueva York, Adriano Espaillat, visitó este miércoles el centro de detención migratoria Delaney Hall, en Nueva Jersey, en medio de una huelga de hambre de aproximadamente 300 detenidos que protestan por las condiciones dentro de la instalación.

Tras la visita de supervisión, Espaillat denunció “condiciones horribles” dentro del recinto y aseguró que los migrantes enfrentan intimidación y represalias.

“En primer lugar, están en huelga de hambre — una huelga de hambre activa — y están bajo intimidación y represalias. La comida es mala y los servicios médicos son horribles, está superpoblado”, afirmó el congresista ante la prensa.

El legislador demócrata obtuvo acceso a la instalación gracias a una orden judicial que obliga a funcionarios de ICE a permitir visitas de supervisión sin escolta por parte de miembros del Congreso en centros donde haya inmigrantes detenidos.

Espaillat estuvo acompañado por Gabriela Soto, esposa de Martín Soto, uno de los detenidos en Delaney Hall. Según el comunicado del Caucus Hispano del Congreso, el migrante habría sufrido represalias tras protestar por una mejor atención médica dentro del centro.

“Apoyamos a las personas en huelga de hambre y seguiremos luchando para cerrar este lugar”, declaró Espaillat.

Senador afectado

La visita ocurrió un día después de que agentes de ICE utilizaran gas pimienta contra activistas que protestaban frente a la instalación. Entre las personas afectadas estuvo el senador de New Jersey Andy Kim, quien también se encontraba realizando labores de supervisión en el lugar.

En las últimas 72 horas, otros integrantes del Caucus Hispano del Congreso, entre ellos Rob Menéndez, Nellie Pou y Analilia Mejía, también visitaron la instalación junto a la congresista LaMonica McIver.

Sin embargo, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, no pudo ingresar al recinto, según el comunicado.

El CHC informó además que Espaillat presentará próximamente la iniciativa Governors’ Right To Inspect Act, un proyecto que busca permitir a los gobernadores inspeccionar centros de detención migratoria dentro de sus estados.

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