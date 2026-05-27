Estos son los nominados de la decimoquinta semana en “La Casa de los Famosos 6”

Se acerca la etapa decisiva de “La Casa de los Famosos 6” y justamente cuando se cumple el día 100 dentro de la casa para los habitantes, se llevó a cabo una nueva dinámica de nominación. Por lo tanto, siete participantes corren riesgo de eliminación.

Fabio Agostini evidentemente no es parte de los miembros de la placa tras ser el ganador del último duelo de liderazgo de la competencia y el único que estaba confirmado, hasta hoy, entre los nominados era Luis, quien fue justamente el que asignó Fabio con su poder.

Estos son todos los nominados de la decimoquinta semana

Luis

Caeli

Stefano Piccioni

Yoridan

Verónica del Castillo

Josh

Curvy Zelma.

¿Se repetirá la dinámica de las últimas tres semanas?

Durante las tres últimas semanas, las habitantes que se marcharon a su casa eran parte del grupo de cuatro participantes que fueron las más recientes en ingresar y la única que queda con vida es Verónica del Castillo.

Es por esa razón que, en primera instancia, Del Castillo luce como la principal candidata a recibir menos apoyo del público, según la dinámica de las últimas semanas donde salieron: Lorena Herrera, Jeni de la Vega y Sandra Itzel, la última eliminada de “La Casa de los Famosos”.

Familiares de los habitantes visitan “La Casa de los Famosos”

Como premio por resistir 100 días dentro de la casa y seguir en competencia, la producción le preparó una gran sorpresa a los 11 habitantes: Decidieron invitar a un familiar de cada uno, regalándoles un momento único dentro del reality.

Caeli y Yoridan Martínez fueron visitados por sus respectivos padres; Josh, Stefano, Celinee y Kenny recibieron a sus madres; Horacio y Luis abrazaron a sus esposas; Verónica del Castillo recibió a su hijo; Fabio fue visitado por su hermano y Curvy Zelma volvió a platicar con su mejor amiga, en lo que fue un reencuentro bastante emotivo entre los habitantes y sus familiares.

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