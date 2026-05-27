Jay Wheeler estrenará este jueves el disco que considera el mejor de su carrera

Uno de los cantantes que siempre se deja llevar por las emociones es Jay Wheeler, quien tiene un tono de voz romántico que lo llevó a ser llamado “La voz favorita”, siendo ese justamente el título que le colocó al álbum que cree que es el mejor de su carrera, el cual se estrenará este jueves.

El cantante boricua compartió una publicación en su cuenta personal de Instagram donde recuerda que el estreno del disco está previsto para mañana y anunció que el lanzamiento será exactamente a las 8:00 p.m. ET. El pie estuvo acompañado de una imagen del público sosteniendo a Wheeler y otra donde sale la lista completa de las 24 canciones con las que este cantante desea poner a bailar y, a su vez, hacer reflexionar a sus fanáticos con la diversidad que muestra.

“De lejitos”, el éxito antes del disco

Más allá de la opinión personal de Jay y su esposa, Zhamira, quien también afirma que todas las canciones son “un palo”, la promoción de este sello estuvo a la altura con “De Lejitos”.

Este tema puso a bailar a miles de personas por la plataforma de TikTok con un trend que se volvió viral, gracias al contagioso ritmo que invita a bailar con su coro, que espontáneamente la hizo quedar número uno entre las canciones latinas más escuchadas por varios días.

¿Y Zhamira?

Wheeler apostó por el talento local, resaltando una colaboración Mora y otra donde participan tres artistas más, aparte de él: Luar la L, Torres y Remers).

Uno de los comentarios más repetidos por parte de los seguidores de Jay y su pareja Zhamira es: “No veo la colaboración con Zhamira“, debido a que era un junte que todos estaban esperando en este sello discográfico.

Canciones del álbum “La Voz Favorita”

Grax

La voz favorita

Por tu culpa 2.0

She like 2 fuck (featuring: Luar la L, Torres, Remers)

Blicky

De lejitos

Fomo

Castillo (featuring Deimi)

Tu peor opción

Refe 1

Refe 2

Parte D

No es sano (featuring Marcelo Rubio)

Adiós

Ma

Modelito (featuring Luister)

Bby contesta

Pa la City

Todo mal (featuring Abraham Mateo)

Tiffany (featuring Mora)

Fuga

Corazón de Lego (featuring Kennyy)

Rubio

Track Loading.

Sigue leyendo: