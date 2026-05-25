Kesha recibió $6.68 millones de dólares por su casa en Los Ángeles

En 2024, la cantante Kesha decidió poner en venta una mansión en Los Ángeles, California, que compró en 2020. En su momento esperaba recibir $6 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que la sacara del mercado poco tiempo después.

A inicios de este año, la propiedad volvió a estar disponible en el mercado de bienes raíces. Contrario a lo normal, que es retirar las casas del mercado y luego rebajar su precio, ella regresó esta vivienda al mercado por un precio más elevado: $7 millones de dólares.

Aunque la propiedad regresó al mercado, no se tienen fotos oficiales donde se muestren detalles de esta residencia. Lo que sí se sabe es que se cerró la venta oficialmente durante los primeros días de mayo. La mejor parte es que se cerró con un precio de $6.68 millones de dólares, lo que quiere decir que recibió más de lo que quería recibir hace dos años.

Con esta venta, la cantante de 39 años también obtiene una ganancia importante si se recuerda que ella pagó $4.95 millones de dólares por el sitio en 2020.

Esta venta se cerró al mismo tiempo que comenzó con su gira “The Freedom World Tour 2026”, la cual comenzó el pasado 23 de mayo en Chula Vista, California. Esta gira tiene 25 shows confirmados en varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Además, Kesha ha anunciado hace poco que se mudará a San Francisco, California, aunque no se ha obtenido información sobre alguna propiedad que tenga en la ciudad.

La construcción de la casa data de 2018 y se destaca que su diseño fue hecho por la firma OTT Arch. Esta casa principal está distribuida en siete dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

También hay una casa para huéspedes con todas las comodidades.

Además de las comodidades de esta casa principal, esta propiedad también incluye áreas verdes con diferentes espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Por ahora no se ha revelado la identidad del nuevo propietario, que ahora es dueño de la residencia y tampoco se conoce cuáles son sus intenciones.

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