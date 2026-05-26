Pequeña Miss salta de emoción tras ser invitada por Shakira al show de la final del Mundial

Shakira sigue “enfrascada” en no excluir a nadie para el inédito show de medio tiempo en la final del Mundial y recientemente le hizo la invitación a una pequeña modelo y bailarina para que también sea parte de su performance.

La artista colombiana empezó por los niños de la fundación de Uganda y, posteriormente, compartió a más agrupaciones en sus historias de Instagram, haciendo la invitación a su espectáculo. No obstante, este lunes, hubo una invitación especial.

Pequeña modelo no puede controlar la emoción tras invitación de Shakira

Después de observar la historia donde etiquetó a su hija, Eseniia, la madre de esta pequeña se fue corriendo a toda velocidad para el cuarto con el único fin de que la pequeña miss se enterara cuanto antes de que iba a cumplir su sueño de bailar con Shakira y, además, en un gigantesco evento.

Al observar, la niña empieza a pegar saltos de manera descontrolada con una expresión corporal de shock por la súbita noticia. Posteriormente, abraza a su mamá y realiza parte de la coreografía, para luego seguir saltando sin sentido por la evidente adrenalina que tenía ante semejante invitación.

La familia compartió este video reacción este lunes y un fraternal mensaje. “Un gran agradecimiento a Shakira por elegir Eseniia para actuar. ¡Es un honor tan increíble, un sueño hecho realidad y un momento que nunca olvidaremos! Gracias a todos los que votaron, apoyaron, enviaron mensajes amables y creyeron en ella”.

La cantante colombiana quiere hacer un performance histórico y, por lo visto, con un gran volumen de personas como colaboradores, siendo este evento uno de los más esperados del año. Lo que está haciendo Shakira con este Mundial es admirable porque va más allá de lo artístico; está llevando en práctica la inclusión y la caridad porque sus regalías se irán para la fundación educativa de la FIFA y su lista de invitados al performance no deja de crecer.

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