2 formas naturales (y poco conocidas) para controlar tu azúcar en sangre

Más allá del control del consumo de azúcar, para evitar los picos de glucosa hay dos formas naturales recomendadas por expertos para la salud metabólica: comer proteína y controlar las grasas hidrogenadas.

Una de cada 3 personas en Estados Unidos desconoce que tiene diabetes, lo que eleva el riesgo de complicaciones crónicas por falta de intervención oportuna. Esto equivale al 29.1% de los adultos, según el más reciente informe de Diabetes Atlas.

En EE.UU. el 13.7% de la población adulta (entre 20 y 79 años) está diagnosticada con diabetes, esto se traduce en más de 38.5 millones de personas.

El experto en metabolismo, doctor Antonio Cota, explica que revertir la resistencia a la insulina y la diabetes de forma natural es posible, bajo estricta vigilancia médica y aplicando estrategias alimentarias efectivas para regular el organismo.

Cota aclara que esto se puede lograr sin utilizar medicamentos o insulina, y sin caer en la nueva moda del ayuno intermitente para que no siga subiendo de forma indefinida. Explica que hay dos formas de bajar la glucosa o de impedir que siga subiendo.

“Hay ciertos ingredientes que vale la pena que analices en esta sesión, porque a lo mejor hacen que esa comida —que si bien es baja en carbohidratos— te esté generando elevaciones de glucosa, resistencia a la insulina e inflamación crónica”, agrega.

2 formas naturales (y poco conocidas) para controlar tu azúcar

La salud metabólica requiere estructura. Controlar la diabetes va más allá de remedios aislados; exige un plan integral que regule tanto la insulina como el cortisol. Crédito: Shutterstock

Existen formas naturales de bajar tu nivel de azúcar que se han hecho muy populares, como el vinagre, la canela, caminar o la berberina, entre otras, detalla en su canal de YouTube Sugar Care. Sin embargo, propone dos formas poco conocidas pero poderosas: comer proteína real y disminuir las grasas hidrogenadas.

1. Comer proteína real en el desayuno

Más allá de cubrir los requerimientos de proteína diarios, el experto señala que la calidad de la proteína es clave, por lo que recomienda proteína real.

“Los shakes o licuados de proteína no es que sean malos o que los tengas que suspender, simplemente no entran en la categoría de alimento real; hay personas que necesitan esos suplementos en diferentes circunstancias”, advierte.

Por esta razón, aunque las barritas de granola, una barra de proteína, un shake o un licuado sí tienen proteína vegetal, “supuestamente no tienen azúcar”, en realidad esto no es proteína real. Las fuentes de proteína real recomendadas por Cota son:

El huevo

El pescado

La carne de res o cerdo

El pollo

El atún o el salmón

El experto aclara que, dependiendo de la ubicación geográfica, las fuentes de proteínas más populares pueden variar. Por ejemplo, en Tijuana (Baja California), por ser costa, es muy común comer marlín (pez espada), mientras que en Estados Unidos el pavo es otra opción cotidiana.

“Si estás viendo que tu azúcar en ayuno sube, comas o no comas, a lo mejor te está faltando proteína real en el desayuno”, agrega.

Un estudio en adultos mayores publicado por The British Geriatrics Society (BGS) revela que cuando a los participantes en el estudio se les incluyó “proteínas adicionales en el desayuno, mostraron reducciones significativas en la glucemia, lo que permitió disminuir la dosis de insulina y simplificar los tratamientos”.

2. Evitar ingredientes hidrogenados

La segunda forma de evitar que suba la glucosa en sangre es evitar el consumo de las grasas hidrogenadas o grasas trans, presentes en la comida rápida, pastelitos y alimentos procesados.

Este tipo de grasas pasa por un proceso de hidrogenación, que consiste en inyectar hidrógeno a los enlaces de la grasa para cambiar su textura, sabor y hacer que tarde mucho tiempo en echarse a perder.

Cota insiste en la importancia no solo de lo que comes, sino de cómo lo comes. Esto ocurre cuando pides una opción “saludable” como brócoli con espinacas y pescado, pero lo cocinan con aceite vegetal reutilizado o aceite hidrogenado; esto va a afectar los niveles de azúcar a largo plazo.

“Un arroz cocinado o rociado con aceite de oliva puede elevar tu azúcar de 80 a 160 mg/dL. Pero ese mismo arroz, cocinado con un aceite hidrogenado, puede disparar la glucosa de 80 hasta 250 mg/dL”, detalla.

El consumo de este tipo de grasas “va a generar, a mediano y largo plazo, que tu azúcar en ayuno se mantenga arriba de 100 mg/dL, además de hígado graso, inflamación crónica y alteraciones a nivel celular”. La recomendación es revisar las etiquetas para ver si dice “parcialmente hidrogenado”.

Recordemos que varias investigaciones aconsejan limitar el consumo de productos alimenticios que contengan aceites parcialmente hidrogenados, ya que esto, puede contribuir a reducir la considerable carga global de la diabetes tipo 2.

Cota concluye que “el medicamento no es el enemigo; el enemigo es la falta de información y no tener un plan para revertir la enfermedad. Esto incluye también al sistema médico tradicional (…) Las consecuencias de no tener un plan estructurado son serias: nefropatía, retinopatía e infartos”.

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