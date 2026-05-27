Drake rompió una marca histórica de Michael Jackson en ranking Billboard

Billboard confirmó un momento que ya quedó en la historia de la música. En plena ola de atención por la película biográfica “Michael”, protagonizada por el recuerdo perdurable de Michael Jackson, fue Drake quien ahora terminó acaparando los titulares al quedarse con un récord que llevaba décadas asociado al ícono estadounidense.

Su tema más reciente, “Janice STFU”, escaló hasta el número 1 del Billboard Hot 100, lo que convirtió al canadiense en el artista masculino con más canciones liderando ese listado.

Con esta marca suma catorce ingresos en la cima y continúa ampliando su presencia en la industria con una consistencia que pocos han logrado sostener.

Tres álbumes en una misma semana

La nueva hazaña del rapero de 39 años vino acompañada por otro logro impensado. Sus tres discos recién publicados, “Iceman”, “Habibti” y “Maid of Honour”, debutaron en los puestos 1, 2 y 3 del Billboard 200 y establecieron un escenario inédito para un solista. Esta triple aparición lo consolidó como uno de los nombres más influyentes del hip hop global.

La estrategia de publicar material en bloque no le resulta extraña. Ya en 2018 había sorprendido con el lanzamiento del álbum doble “Scorpion”, algo que anticipó la ambición que ahora vuelve a desplegar con una propuesta de 43 canciones repartidas en tres proyectos.

En medio del revuelo por la nueva música, también apareció una confesión personal. Dentro del tema “Make Them Cry”, el rapero menciona que su padre, Dennis Graham, enfrenta un diagnóstico reciente de cáncer.

Un récord masculino que lo acerca a los más grandes

Aunque el logro de Drake corresponde al apartado masculino, la lista general de líderes del Hot 100 continúa encabezada por agrupaciones y voces femeninas que han dejado una huella profunda. Allí figuran The Beatles con veinte títulos, Mariah Carey con diecinueve y un cuarteto de artistas que comparten la cifra de catorce: Rihanna, Taylor Swift, el propio Drake y Michael Jackson.

Más abajo en la lista aparecen nombres que marcaron épocas distintas como Madonna, The Supremes, Whitney Houston, Bruno Mars, Janet Jackson y Stevie Wonder, todos con una presencia significativa en el listado a lo largo de sus carreras.

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