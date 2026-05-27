Dua Lipa y Callum Turner se casarán en Sicilia a principios de junio, según reportes

La cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner se casarán en Palermo, Sicilia, (Italia). Medios de comunicación italianos adelantaron que la pareja planea casarse el próximo fin de semana, entre el 5 y el 7 de junio.

El diario italiano La Repubblica informó de que la pareja tenía previsto contraer nupcias en septiembre de este año, pero decidieron adelantar la boda para principios de junio.

Según informó el mencionado medio de comunicación, los preparativos ya han comenzado en la capital siciliana y en el municipio de Bagheria (este de Italia) para recibir a decenas de celebridades.

Para coordinar el evento, la organización ha fijado su cuartel general en el hotel de cinco estrellas Villa Igiea de Palermo, donde se han reservado dos plantas completas de suites para alojar a los invitados y al equipo técnico.

También trascendió que el vestido de novia de Dua Lipa estará a cargo de la diseñadora Donatella Versace a través de su firma Atelier Versace. No es de extrañar que la cantante luzca un vestido Versace debido a su larga relación con la marca.

La semana pasada, la cantante y la diseñadora realizaron una visita secreta a la isla, un encuentro que la italiana compartió en sus redes sociales con una imagen de Dua Lipa vestida con un diseño inspirado en el icónico modelo que lució la modelo británica Kate Moss en 1995.

Toda la planificación corre a cargo de la organizadora de bodas Alessandra Grillo, conocida por coordinar el mediático matrimonio de la creadora de contenido italiana Chiara Ferragni y el rapero Fedez en 2018.

Según los medios italianos, la lista de invitados incluye a grandes figuras de la música como el productor Mark Ronson y las cantantes Olivia Dean y Charli XCX. Uno de los invitados de honor del evento será el cantante Elton John, quien es amigo cercano de la pareja. Además, los medios locales reseñaron que será testigo de bodas y ofrecerá un show privado durante la fiesta.

La ceremonia civil se realizará en Villa Valguarnera, una suntuosa mansión barroca en Bagheria. Luego, los festejos se extenderán durante todo el fin de semana por diferentes localizaciones, como el patio de la Galería de Arte Moderno (GAM), ubicada en la plaza de Sant’Anna, y el Palacio Gangi, escenario donde Luchino Visconti rodó la película ‘El Gatopardo’ (1963).

En enero de 2024, Dua Lipa y Callum Turner fueron vistos besándose en varias citas en Los Ángeles. Luego asistieron juntos a fiestas y eventos de moda, confirmando su relación.

En junio de 2025 la cantante confirmó públicamente su compromiso con Turner. En esa conversación con la revista British Vogue se sinceró sobre la idea de pasar el resto de sus días con Turner.

“Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida juntos y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”,

Lipa añadió que también le “encantaría tener hijos algún día”. “Creo que pasará cuando tenga que pasar. Me encantan los niños, pero creo que criar a un hijo va mucho más allá de que te gusten los niños”.

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