Mauricio Pochettino se rindió ante Alejandro Zendejas y justificó su convocatoria al Mundial: “Es un jugador lleno de posibilidades”

Mauricio Pochettino elogió sin reservas a Alejandro Zendejas y defendió su presencia en la lista del Mundial 2026. El técnico argentino aseguró que el jugador del Club América ofrece “muchas posibilidades” tácticas y humanas para un torneo largo y de convivencia intensa.

En Nueva York, durante la rueda de prensa del evento de presentación de los 26 convocados al Mundial 2026 con Estados Unidos, Pochettino explicó que Zendejas es hoy un perfil casi único dentro del plantel estadounidense.

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El argentino destacó que el extremo de raíces mexicanas tiene capacidad para jugar por banda, moverse como interior y aportar gol. No obstante, el entrenador subrayó que su convocatoria no responde solo a lo futbolístico.

Para él, Zendejas aporta calidad técnica, flexibilidad táctica y una presencia positiva dentro del grupo. “Es un jugador que genera muchas cosas buenas”, dijo al justificar su elección.

El DT quiso destacar, además, su buena comunicación con los compañeros. Básicamente, Pochettino insistió en que a un Mundial no se va únicamente con talento.

También se necesita un vestuario con jugadores que tengan la capacidad de saber esperar su turno cuando no llegan los minutos.

El técnico cerró su argumento recordando que el torneo exige casi dos meses de convivencia y que la calidad humana pesa tanto como la futbolística. Para Pochettino, Zendejas cumple con ambas.

Alejandro Zendejas cumplirá su sueño de jugar el Mundial 2026 al formar parte de la plantilla de la selección de los Estados Unidos, anunciada el pasado martes.

El jugador del América había tomado años atrás la decisión de jugar para el Team USA y no para la selección mexicana.

Alejandro Zendejas debutó con Estados Unidos en 2023, cuando jugó Copa Oro, Nations League y amistosos, pero desde 2024 solo tuvo tres llamados. A pesar de eso, estará en la Copa del Mundo.



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