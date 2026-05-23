Heroico rescate de abuela hispana en Queens, Nueva York: su auto quedó sumergido hasta el techo

Un heroico bombero de FDNY, que se encontraba fuera de servicio, rescató a Carmen Pinto cuando su auto quedó casi totalmente sumergido en las inundaciones causadas por las lluvias que azotaron la ciudad el miércoles.

Yendo a casa, Travis Langan se encontraba en Jackie Robinson Parkway en Queens cuando divisó a Pinto -directora de la escuela P.S. 81 de Brooklyn- atrapada en su automóvil Tesla sumergido en el agua. Con su heroísmo y sin uniforme ni ninguna herramienta, Langan logró sacarla a través del techo solar del vehículo, un audaz rescate que quedó inmortalizado en fotografías, describió ABC News.

Ayer, ambos se reencontraron cuando el heroísmo de Langan fue reconocido por el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, en la sede central del cuerpo de bomberos.

«Intentaba mantener la cabeza lo más cerca posible del techo solar, ya que el agua había subido hasta ese nivel; fue entonces cuando vi a Travis», relató Pinto en el reencuentro. «Logré abrir un hueco lo suficientemente grande y ella, de hecho, me entregó esta taza Yeti; entonces comencé a golpear con todas mis fuerzas utilizando la taza, logrando arrancar el cristal», agregó Langan.

«Pensé: “¡Dios mío, se va a lastimar la mano! Se va a hacer daño”. Pero al mismo tiempo pensé: “¡Dios mío, me estoy quedando sin espacio para respirar!”», continuó Pinto. En retrospectiva, dice que desearía haber tenido algo mejor con qué romper la ventanilla.

El alcalde agradeció a Langan -quien lleva seis años prestando servicio en el Departamento de Bomberos-, destacando que, incluso estando fuera de servicio, tomó una decisión que salvó una vida, destacó amNY.

La comisionada del FDNY comentó: «Pinto, quien sobrevivió al incidente, sintió en carne propia cómo los heridos reciben atención y cómo nuestra ciudad se consagra, día tras día. Y gracias a ese servicio, una escuela conserva a su directora; tres hijos conservan a su madre; cuatro nietos conservan a su abuela; una comunidad conserva su vitalidad; y los New York Knicks conservan a una de sus mayores aficionadas. También es importante recordar la necesidad de llevar consigo algún objeto para romper cristales o cortar cinturones de seguridad en caso de emergencia. Tuvimos muchísima suerte en esta situación».

Otros auxilios heroicos

A principios de este mes una mujer fue salvada por NYPD cuando estaba sentada al borde de la terraza de un rascacielos en Brooklyn, a 30 pisos de altura sobre la calle. También este mes Jean Schultz, veterana guardia de cruce escolar, murió heroicamente a los 80 años cumpliendo con su trabajo en Nueva Jersey, al ser fue golpeada por un automóvil después de haber empujado a dos niños para ponerlos fuera de peligro.

En febrero tres personas fueron rescatadas milagrosamente en un helicóptero tras caer al agua al romperse el hielo en Jamaica Bay, Queens (NYC), un día después de que un bombero muriese de manera parecida en Nueva Jersey.

A principios de enero un hombre de 70 años fue rescatado milagrosamente al caer en su camioneta en el gélido río Hackensack (NJ). En noviembre de 2025 tres policías héroes sacaron a una adolescente del helado río Harlem en el Alto Manhattan (NYC). En mayo pasado un padre de tres hijos residente de Norwood (Nueva Jersey) falleció como un héroe salvando a dos personas cuyo kayak se volcó con el viento en un lago en Pocono Mountains (Pensilvania).

A fines de 2024 una mujer rescató a un hombre caído a aguas heladas en Long Island (NY). En octubre de ese año el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda.

En septiembre de ese año otro valiente neoyorquino actuó rápidamente, salvando la vida de un hombre autista que había caído al agua desde un muelle de Brooklyn (NYC) en Jamaica Bay. En agosto un hombre fue rescatado milagrosamente y hospitalizado en estado crítico después de caer al río Hudson a plena luz del día en Midtown Manhattan (NYC). En marzo de 2024 una mujer mayor fue sacada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o