Netflix promete un cierre memorable para la ficción de “Cien años de soledad”

La plataforma de Netflix anunció el cierre de una de las series más vistas en los últimos años, inspirada en la obra del icónico escritor colombiano Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad”. La segunda parte de esta ficción consta de ocho episodios, pero no serán estrenados todos en simultáneo.

Inicialmente, serán lanzados los primeros siete episodios el próximo 5 de agosto. No obstante, para el desenlace final habrá que esperar unos días, debido a que, de acuerdo a la información emitida por el portal Sensacines, tres semanas más tarde (26 de agosto) se lanzará un prometedor episodio final, el cual tendría un tiempo extendido, en comparación a los que saldrán en los días previos.

Un cierre épico

Algo que han adelantado los directores de la ficción, Laura Mora y Carlos Moreno, es que, en la segunda parte, no hay que perderse absolutamente nada de ningún capítulo porque se encargaron de ilustrar el más mínimo detalle para que las emociones del público se puedan conectar.

Estos dos cinéfilos llevan trabajando tres años en esta serie, desde la primera parte, que fue estrenada hace un año y siete meses, y consideran que el final de la historia debe ser tan épico como ha sido la experiencia que ellos tuvieron en un arduo proceso de grabación en el utópico pueblito de Macondo.

“Cada capítulo de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional”, expresó Laura Mora en un comunicado.

La narrativa puede ser la misma, pero lo que es seguro es que estos directores aprovecharon todos los recursos que tenían a disposición para llevar el final a otro nivel y esperan que las personas que vean la segunda parte queden tan satisfechas como ellos del resultado final. “Cien años de soledad“, una literatura que enorgullece a Latinoamérica y ahora dio un paso agigantado en la industria cinematográfica.

Sigue leyendo: