Penélope Cruz habla sobre el impacto de “La bola negra” en la sociedad

“La bola negra” no recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes; sin embargo, fue la segunda producción más ovacionada con un aproximado de 20 minutos de aplausos por el mensaje que transmitió. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de un galardón, de acuerdo a una de las miembros de su reparto, Penélope Cruz.

La cinta dirigida por “Los Javis”, Javier Calvo y Javier Ambrossi, se llevó el reconocimiento justamente de mejor dirección, alzando la cinematografía española en el festival que reúne a las máximas figuras del séptimo arte.

Penélope Cruz habla sobre el impacto de “La bola negra”

Penélope Cruz es una de las actrices que fue parte de esta grandiosa obra, personificando a la artista Nene Romero, y tuvo la oportunidad de conversar sobre su perspectiva del rodaje y el resultado en la rueda de prensa, participando como representante de la película.

“No estamos locos, sabemos que las películas no pueden cambiar el mundo. Pero pueden contribuir en algunos casos a hacer las cosas mejor: a reactivar debates importantes, a tocar corazones de una manera que despierten algo, sobre todo en generaciones más jóvenes”, mencionó Cruz, según el medio Fotogramas.

A eso añadió lo que podría significar el impacto que tiene esta obra: “Más que estudiar tres años en el colegio, puede ser mucho más poderoso el impacto de las dos horas y media de ‘La bola negra'”.

¿Cuándo se estrena “La bola negra” y cuál es su sinopsis?

Esta producción será estrenada el 2 de octubre en los cines españoles y cuenta con tres etapas, exhibiendo historias ambientadas en 1932, 1937 y 2017.

Es una cinta que se basa en las heridas y experiencias que ha pasado la comunidad LGTBIQ+, mostrando un panorama histórico con la misión de seguir consolidando la inclusión que se viene practicando desde hace varias décadas.

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