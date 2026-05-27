¿Sufres dolores de cabeza en plena intimidad? Médicos advierten
Los dolores de cabeza durante la intimidad pueden ser benignos (no graves), pero médicos advierten cuándo podrían indicar una complicación real de salud
Seguramente, en más de una ocasión tu pareja “canceló” una noche de pasión por sentir jaqueca, sin embargo, hay otro escenario que también puede ocurrir y que los médicos no subestiman: sufrir dolor de cabeza en plena intimidad, incluso en el mayor momento de placer. Si te ha pasado, no lo ignores.
Aunque la mayoría de las veces no representa un peligro grave, especialistas en salud advierten que hay situaciones en las que sí podría ser una señal de alerta médica.
Según explica el portal Mayo Clinic, los dolores de cabeza asociados al acto físico con la pareja pueden presentarse de distintas formas. Algunas personas sienten un dolor progresivo y opresivo en la cabeza y el cuello a medida que aumenta la excitación. Otras, en cambio, experimentan un dolor repentino, pulsátil e intenso justo antes o durante el clímax.
Lee también: ¿Puedo morir por tener colesterol alto? Médicos advierten
Dolor de cabeza en plena intimidad: cuándo es peligroso
Estos episodios pueden durar desde varios minutos hasta horas. De hecho, hay pacientes que continúan con molestias durante uno o dos días después del encuentro íntimo.
Sin embargo, apunta el sitio web, la mayoría de estos casos corresponden a lo que se conoce como “dolor de cabeza primario asociado a la actividad sexual”, es decir, un trastorno que no necesariamente está relacionado con una enfermedad grave.
Generalmente, no existe una condición severa detrás del dolor, pero los médicos advierten que algunos episodios pueden estar relacionados con problemas neurológicos o vasculares que requieren atención inmediata.
Entre las causas más delicadas que pueden provocar un dolor de cabeza súbito durante el sexo se encuentran:
- aneurismas cerebrales
- accidentes cerebrovasculares
- sangrados internos
- malformaciones arteriovenosas
- estrechamiento de arterias cerebrales
- disección arterial
- problemas cardíacos
Los expertos recomiendan acudir de inmediato a un médico si el dolor aparece de manera abrupta, si es el primer episodio o si viene acompañado de síntomas como pérdida del conocimiento, vómitos, rigidez en el cuello, dificultad para hablar, debilidad corporal o alteraciones visuales.
También se considera una señal de alerta cuando el dolor dura más de 24 horas o alcanza una intensidad extrema.
Por qué ocurre este tipo de dolor de cabeza y qué hacer
La explicación médica apunta a cambios físicos que experimenta el cuerpo durante la excitación. Esto se refiere al aumento de la presión arterial, la aceleración del ritmo cardíaco y la tensión muscular pueden desencadenar dolor en personas predispuestas.
Además, cualquier actividad íntima capaz de provocar placer puede generar este tipo de cefalea.
Los médicos también identificaron algunos factores de riesgo. Los hombres tienen más probabilidades de sufrir estos dolores de cabeza y las personas con antecedentes de migrañas presentan mayor predisposición.
Asimismo, algunos medicamentos como las píldoras anticonceptivas, e incluso ciertas infecciones o enfermedades cardiovasculares, también podrían influir.
Finalmente, recomiendan no ignorar estos episodios, sobre todo cuando son intensos o repetitivos. Lo primero es suspender la actividad y observar si el dolor disminuye o aparecen otros síntomas.
Y si los episodios son frecuentes, la persona podría requerir estudios como resonancias magnéticas, tomografías o análisis de vasos sanguíneos para descartar complicaciones.
Te puede interesar:
· A qué edad se hace el examen de próstata y cuántas veces al año
· 5 medicamentos que causan disfunción eréctil y los tomas a diario
· ¿Puedo sufrir un infarto mientras duermo? Médicos advierten