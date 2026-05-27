¿Sufres dolores de cabeza en plena intimidad? Médicos advierten

Seguramente, en más de una ocasión tu pareja “canceló” una noche de pasión por sentir jaqueca, sin embargo, hay otro escenario que también puede ocurrir y que los médicos no subestiman: sufrir dolor de cabeza en plena intimidad, incluso en el mayor momento de placer. Si te ha pasado, no lo ignores.

Aunque la mayoría de las veces no representa un peligro grave, especialistas en salud advierten que hay situaciones en las que sí podría ser una señal de alerta médica.

Según explica el portal Mayo Clinic, los dolores de cabeza asociados al acto físico con la pareja pueden presentarse de distintas formas. Algunas personas sienten un dolor progresivo y opresivo en la cabeza y el cuello a medida que aumenta la excitación. Otras, en cambio, experimentan un dolor repentino, pulsátil e intenso justo antes o durante el clímax.

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Dolor de cabeza en plena intimidad: cuándo es peligroso

Estos episodios pueden durar desde varios minutos hasta horas. De hecho, hay pacientes que continúan con molestias durante uno o dos días después del encuentro íntimo.

Sin embargo, apunta el sitio web, la mayoría de estos casos corresponden a lo que se conoce como “dolor de cabeza primario asociado a la actividad sexual”, es decir, un trastorno que no necesariamente está relacionado con una enfermedad grave.

Generalmente, no existe una condición severa detrás del dolor, pero los médicos advierten que algunos episodios pueden estar relacionados con problemas neurológicos o vasculares que requieren atención inmediata.

Entre las causas más delicadas que pueden provocar un dolor de cabeza súbito durante el sexo se encuentran:

aneurismas cerebrales

accidentes cerebrovasculares

sangrados internos

malformaciones arteriovenosas

estrechamiento de arterias cerebrales

disección arterial

problemas cardíacos

Los expertos recomiendan acudir de inmediato a un médico si el dolor aparece de manera abrupta, si es el primer episodio o si viene acompañado de síntomas como pérdida del conocimiento, vómitos, rigidez en el cuello, dificultad para hablar, debilidad corporal o alteraciones visuales.

También se considera una señal de alerta cuando el dolor dura más de 24 horas o alcanza una intensidad extrema.

Cuando los dolores de cabeza interrumpen la intimidad con frecuencia, es recomendable que la pareja busque una solución a corto plazo. Crédito: People Images | Shutterstock

Por qué ocurre este tipo de dolor de cabeza y qué hacer

La explicación médica apunta a cambios físicos que experimenta el cuerpo durante la excitación. Esto se refiere al aumento de la presión arterial, la aceleración del ritmo cardíaco y la tensión muscular pueden desencadenar dolor en personas predispuestas.

Además, cualquier actividad íntima capaz de provocar placer puede generar este tipo de cefalea.

Los médicos también identificaron algunos factores de riesgo. Los hombres tienen más probabilidades de sufrir estos dolores de cabeza y las personas con antecedentes de migrañas presentan mayor predisposición.

Asimismo, algunos medicamentos como las píldoras anticonceptivas, e incluso ciertas infecciones o enfermedades cardiovasculares, también podrían influir.

Finalmente, recomiendan no ignorar estos episodios, sobre todo cuando son intensos o repetitivos. Lo primero es suspender la actividad y observar si el dolor disminuye o aparecen otros síntomas.

Y si los episodios son frecuentes, la persona podría requerir estudios como resonancias magnéticas, tomografías o análisis de vasos sanguíneos para descartar complicaciones.

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