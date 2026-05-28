Aseguran que eliminarán las reformas que Harry y Meghan Markle hicieron a Frogmore Cottage

En los últimos meses se han estado haciendo movimientos en las propiedades de la realeza de Reino Unido. Recientemente, medios han asegurado que el rey Carlos III ha ordenado la total reforma de Frogmore Cottage, la propiedad en la que vivieron Harry y Meghan Markle antes de renunciar a sus títulos de realeza.

Lo que más ha llamado la atención de esta nueva reforma es que, durante el tiempo que Harry y Meghan vivieron allí, se hicieron cambios, incluso se asegura que la pareja invirtió millones de dólares en hacer el lugar más agradable para ellos.

Fuentes cercanas a la realeza británica aseguran que el sitio ha dejado de ser atractivo justo después del paso de la pareja por allí. Según comparte “The Sun”: “Quizás si eliminan cualquier rastro de Harry y Meghan, a alguien de la familia real le guste la idea”. Hay que recordar que en su momento se llegó a decir que Carlos III quería que su hermano Andrew se mudara allí.

Según se ha registrado en medios de comunicación británicos y estadounidenses, Meghan y Harry invirtieron $2.8 millones de dólares en hacer las reformas de esta propiedad. Poco después decidieron irse a vivir a Estados Unidos, específicamente a una mansión en Montecito, California.

Los cambios que hicieron en la propiedad no solo fueron estéticos, sino también estructurales. Según explica “Page Six”, la pareja decidió unir dos casas separadas para hacer una casa principal mucho más amplia.

Aunque luego fueron desalojados de la propiedad tras renunciar a sus labores reales en el 2023, se llegó a confirmar en su momento que “los duques de Sussex han realizado una contribución sustancial a la Subvención Soberana que cubrió los costes de renovación de Frogmore Cottage”.

También se sabe que la pareja no eligió Frogmore Cottage como su residencia en Londres, sino que este fue un regalo que les dio la reina Isabel II tras su matrimonio en 2018.

Desde el inicio de su relación, Harry y Meghan han ocasionado polémica por sus comentarios sobre cómo es ser parte de una familia real. Incluso han hecho programas al respecto, y también Harry publicó un libro llamado “Spare”.

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